Suspeito de tentar sequestrar Moro em 2023 é preso em Osasco (SP)

São Paulo - A Polícia Militar de São Paulo prendeu nesta segunda-feira (7) um homem suspeito de envolvimento com a tentativa de sequestro do senador Sergio Moro (União-PR), em 2023.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Foragido foi encontrado em Osasco, na região metropolitana da capital paulista. Trata-se de Jeferson Daniel Florêncio de Araújo, de 44 anos. Ele foi encaminhado à sede da Polícia Federal, onde o caso é investigado, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.





Homem foi parado pela polícia em patrulha de rotina do batalhão de choque da PM. Ao consultar sua identidade, os policiais viram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele por outro crime: ele teria agido no roubo de um avião no aeroporto de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, em 2024.

Publicidade





O assalto ao avião terminou com dois mortos, um policial e um suspeito. A suspeita é que o crime esteja relacionado à cúpula de uma facção criminosa, cujo nome não foi revelado.





PCC planejou sequestro e extorsão de Sergio Moro em 2023 para conseguir a transferência de chefes da facção para presídios federais. No julgamento que condenou oito pessoas pela tentativa, a juíza da Vara Federal em Curitiba disse que o plano só não foi concretizado porque a PF agiu antes. Além de Moro, havia outras autoridades na mira da facção, como o promotor do Tribunal de Justiça de São Paulo Lincoln Gakiya.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS

Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.

Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.





Leia também: