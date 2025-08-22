Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Trãnsito normal

Empresa suspende recape e rua da Zona Sul de Londrina não será interditada

Redação Bonde
22 ago 2025 às 11:27

Compartilhar notícia

Divulgação
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) informou na manhã desta sexta-feira (22) que foi suspensa a interdição de um trecho da Rua Edwy Taques de Araújo, marginal do viaduto da Rodovia Celso Garcia Cid (PR-445), na zona sul de Londrina. O trecho eria bloqueado para o tráfego nesta sexta-feira, das 9h às 16h, para o trabalho de recapeamento asfáltico.


Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

"A interdição foi suspensa pela empresa que faria a obra de recapeamento. Portanto, não haverá mudanças no trânsito do local até que tenhamos a nova data do fechamento, o que deve acontecer na próxima semana", informou a companhia municipal, por meio de nota.


Publicidade

BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

transito Londrina PR-445
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas