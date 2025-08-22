Empresa suspende recape e rua da Zona Sul de Londrina não será interditada

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) informou na manhã desta sexta-feira (22) que foi suspensa a interdição de um trecho da Rua Edwy Taques de Araújo, marginal do viaduto da Rodovia Celso Garcia Cid (PR-445), na zona sul de Londrina. O trecho eria bloqueado para o tráfego nesta sexta-feira, das 9h às 16h, para o trabalho de recapeamento asfáltico.





"A interdição foi suspensa pela empresa que faria a obra de recapeamento. Portanto, não haverá mudanças no trânsito do local até que tenhamos a nova data do fechamento, o que deve acontecer na próxima semana", informou a companhia municipal, por meio de nota.



