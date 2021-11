Empresas de ônibus em Londrina adotam tecnologia para superar crise pandêmica

A inovação em soluções para facilitar a vida do usuário do transporte coletivo e preservar o meio ambiente se tornou um imperativo diante do atual cenário causado pela pandemia.

Segundo a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina), a redução do número de passageiros transportados é hoje de 40% em comparação ao período pré-pandêmico.

Diante desse quadro, são necessárias ações para tornar o transporte coletivo cada vez mais atrativo. “Trata-se de uma equação difícil por conta da crise. No entanto, a inovação é fundamental para que o setor se modernize. O transporte coletivo tem que se inserir nesta nova realidade”, destaca Marcos Bicalho dos Santos, diretor administrativo e institucional da NTU (Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos).





O diretor-geral da TCGL (Transportes Coletivos Grande Londrina), Rodrigo Aparecido de Oliveira, pontua que um app com roteirizações, horários e diversas outras funcionalidades já está em operação. Além disso, é ofertado wi-fi gratuito aos clientes dentro dos veículos.





“Utilizamos ônibus com os mais atuais requisitos de segurança, qualidade, conforto e cuidados com o meio ambiente. Estamos em busca por modernidade e tecnologia sempre, em conjunto com a cidade (órgão gestor e sistema)”, pontuou.

Na Folha de Londrina, saiba mais sobre a adoção de cartões como pagamento no transporte coletivo. A alternativa foi implantada pela Londrisul na última semana.