Encerram nesta sexta em Londrina as inscrições para a oficina “Palhaçada, a Arte de Rir de Si!”

As inscrições para a oficina “Palhaçada, a Arte de Rir de Si!”, encerram na sexta-feira (8) em Londrina. O curso que é gratuito, conta com 20 vagas, sendo 20% delas destinadas a pessoas pretas/pardas, e terá 12 encontros, indo do dia 18 de março até o dia 10 de abril, com a apresentação de um espetáculo no dia 13 de abril.







O ator e produtor Tiago Marques, intérprete do Palhaço Ritalino será o responsável por ministrar as aulas que serão realizadas de segunda a quarta-feira, às 19h, alternando os locais entre a Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL (Avenida Celso Garcia Cid, 205, Centro) e a Vila Cultural Barracão Tangará (Rua Augusto Severo, 544, Bairro Aeroporto). As atividades são gratuitas, e as inscrições podem ser feitas através do formulário on-line.

A oficina vai trabalhar com métodos de preparação corporal, técnicas de palhaçaria, construção e desenvolvimento de cena, figurino e maquiagem. Marques irá abordar elementos como a relação com o público, a comicidade do corpo, o tempo cômico, o lúdico e a “palhaçaria clássica”.





O artista explicou que o objetivo das aulas é compartilhar alguns pilares de que a palhaçaria se utiliza e poder ajudar as pessoas interessadas a entrar nessa área, e destacou que não é a primeira vez que ministra atividades parecidas. “Eu penso sempre que as aulas são para se divertir, brincar, resgatar a vontade e a liberdade de brincar. E, dentro disso, a gente chama a atenção para aspectos que podem ser ressaltados, como a qualidade dos palhaços e palhaças, técnicas de como se pôr em cena e de como se utilizar das próprias peculiaridades para conseguir chegar à dramaturgia do riso”, disse.

As aulas são destinadas a pessoas maiores de 18 anos, incluindo artistas, estudantes de escolas de arte, praticantes de cursos livres de teatro, circo, graduandos de artes cênicas e todos os interessados em palhaçaria.





Ao final da oficina, os alunos irão apresentar um Cabaré, espetáculo com várias apresentações, no qual os participantes farão demonstrações práticas do que foi aprendido. O Cabaré está programada para acontecer no dia 13 de abril, às 19h30, na Divisão de Artes Cênicas da Casa da Cultura da UEL.





O curso é uma realização de Marques com apoio da Casa de Cultura da UEL e da Vila Cultural Barracão Tangará. A iniciativa é patrocinada pela Prefeitura de Londrina, SMC (Secretaria da Municipal da Cultura), e Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).





