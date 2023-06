"Estavam felizes com o namoro e tinham planos futuros", diz pai de adolescente assassinada em escola de Cambé

Dilson Antônio Alves, pai de Karoline Verri Alves, 17, que foi vítima do ataque a tiros no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), pediu orações pela sua família e pela família de Luan Augusto, 16, que morreu na madrugada desta terça-feira (20) enquanto estava internado no HU (Hospital Universitário).





"Pedimos que orem pela gente. Esse é um momento difícil para nós e para a família do namorado dela [de Karoline]. Estamos aqui chorando os mortos por uma tragédia, por uma coisa que nem podemos explicar por que aconteceu, como aconteceu. Foi tudo muito violento", disse em entrevista durante o velório da filha, que acontece no salão paroquial da Paróquia Santo Antônio, em Cambé.





Alves conta que Karoline era uma menina sorridente, que estava sempre feliz. Católica e coroinha na Paróquia em que está sendo velada, era dedicada aos serviços da Igreja.

Publicidade

Publicidade





"A Karoline era uma menina de Deus. Os dois. Quando começaram a namorar [Karoline e Luan], começaram a fazer tudo juntos na Igreja. Estavam felizes com o namoro, tinham planos futuros e tudo isso foi interrompido de forma brutal", conta.





A estudante, que estava no 3º ano do Ensino Médio, tinha o sonho de se casar e formar uma família, além de se tornar professora e estudar gastronomia. "Estamos buscando a fé e nos agarrando em Deus. Só Deus nesse momento para ajudar a gente."

Publicidade





O pai de Karoline também lamentou a morte de Luan, namorado de sua filha que também foi atingido por tiros durante o ataque à escola. "Isso é uma fatalidade. O Luan era um menino de Deus, um menino bom, um menino que sempre respeitou nossa casa, sempre respeitou a Karol. Ele não merecia isso. É realmente uma tragédia", declara.





Alves conta, ainda, que ele e sua família não conheciam o atirador, que era ex-aluno da instituição de ensino.





(Colaborou Guilherme Marconi.)