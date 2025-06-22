Estrada do Araguari, que liga Arapongas a Londrina, deverá ser pavimentada

Uma parceria entre as prefeituras de Arapongas, Londrina e o governo estadual poderá viabilizar a pavimentação da estrada do Araguari e, com isso, criar uma ligação alternativa entre os dois municípios. O trecho, de 17 km, já tem a maior parte calçada com pedras irregulares e agora deverá receber asfalto com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente).
A proposta foi apresentada na sexta-feira (20), durante
encontro entre os prefeitos de Arapongas, Rafael Cita, e Londrina, Tiago
Amaral, no limite entre os dois municípios. "Essa estrada, que já recebeu
calçamento com pedras durante a nossa gestão, está bem fácil de ser
pavimentada”, afirmou o ex-prefeito de Arapongas Sérgio Onofre e que está à
frente da SAM (Superintendência Geral de Apoio aos Municípios) do governo
estadual. Segundo ele, a proposta já foi levada ao governador Ratinho Júnior e
recebeu parecer favorável.
O prefeito de Arapongas informou que "a maior parte do
percurso, com cerca de 12 km, está dentro do nosso município e já recebeu o
calçamento, o que facilita muito o processo”.
Do lado de Londrina, onde a estrada se chama Santa Maria ou
Estrada do Ponto Mineiro, são cerca de 5 km, totalizando 17 km a serem
pavimentados. Tiago Amaral afirmou que de sua parte o projeto também terá
atenção prioritária.
Durante o encontro, foi informado que o trecho de Arapongas
receberá investimento de R$ 7 milhões para asfalto com Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ). Já o trecho de Londrina, com 5 quilômetros de extensão
em terra batida, receberá investimento de R$ 5 milhões para pavimentação. Não
há previsão para início da obra.
