Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
ESTRADA RURAL

Estrada do Araguari, que liga Arapongas a Londrina, deverá ser pavimentada

Redação Bonde com assessoria de imprensa
22 jun 2025 às 10:41

Compartilhar notícia

Divulgação/Prefeitura de Arapongas
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Uma parceria entre as prefeituras de Arapongas, Londrina e o governo estadual poderá viabilizar a pavimentação da estrada do Araguari e, com isso, criar uma ligação alternativa entre os dois municípios. O trecho, de 17 km, já tem a maior parte calçada com pedras irregulares e agora deverá receber asfalto com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente).

 

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

A proposta foi apresentada na sexta-feira (20), durante encontro entre os prefeitos de Arapongas, Rafael Cita, e Londrina, Tiago Amaral, no limite entre os dois municípios. "Essa estrada, que já recebeu calçamento com pedras durante a nossa gestão, está bem fácil de ser pavimentada”, afirmou o ex-prefeito de Arapongas Sérgio Onofre e que está à frente da SAM (Superintendência Geral de Apoio aos Municípios) do governo estadual. Segundo ele, a proposta já foi levada ao governador Ratinho Júnior e recebeu parecer favorável.

 

Publicidade

O prefeito de Arapongas informou que "a maior parte do percurso, com cerca de 12 km, está dentro do nosso município e já recebeu o calçamento, o que facilita muito o processo”.

 

Publicidade

Do lado de Londrina, onde a estrada se chama Santa Maria ou Estrada do Ponto Mineiro, são cerca de 5 km, totalizando 17 km a serem pavimentados. Tiago Amaral afirmou que de sua parte o projeto também terá atenção prioritária.

 

Durante o encontro, foi informado que o trecho de Arapongas receberá investimento de R$ 7 milhões para asfalto com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). Já o trecho de Londrina, com 5 quilômetros de extensão em terra batida, receberá investimento de R$ 5 milhões para pavimentação. Não há previsão para início da obra.


LEIA TAMBÉM:


Imagem
Indulto a Bolsonaro terá caso Daniel Silveira como base para intervenção do STF
SÃO&nbsp; PAULO - O caso Daniel Silveira servirá de parâmetro para a discussão sobre um eventual indulto a Jair Bolsona
Logo Bonde
Foto de Perfil de / Redação Bonde com assessoria de imprensa

Por Redação Bonde com assessoria de imprensa.

Infraestrutura Cidades Londrina Arapongas Estrada Zona rural
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas