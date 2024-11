Evento fortalece skate entre públicos feminino e infantil com torneios em Londrina

A edição incluirá campeonato de skate para as categorias mirim, feminino e masculino, proporcionando uma oportunidade para skatistas de todas as idades e gêneros mostrarem suas habilidades.

Com o objetivo de fortalecer a cena do skate, especialmente entre as mulheres, o evento promete uma programação diversificada.

Londrina será palco de um evento especial dedicado ao skate feminino neste domingo (10). O coletivo Pop Girls Skate promove a segunda edição do "Pop na Pista", que será realizado na pista de skate do Zerão, Área de Recreação Luigi Borghesi, das 9h às 19h.





As inscrições para o campeonato de skate podem ser feitas pelo formulário disponível neste link, que também está na bio do perfil do coletivo Pop Girls Skate no Instagram (@popgirlskate), até a sexta-feira (8), com valor simbólico de R$ 5. A participação é aberta a todos e a inscrição prévia é recomendada para garantir vaga na competição.





Além das atividades principais, o evento busca criar um espaço de convivência e troca de experiências, incentivando a inclusão e o apoio mútuo dentro da comunidade do skate. O





"Pop na pista" tem entrada franca, oferecendo oportunidade para que o público conheça mais sobre o universo do skate e prestigie os skatistas locais.