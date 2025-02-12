Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Neste sábado (15)

Evento gratuito para pets e tutores recebe a Lhama Léo em shopping de Londrina

Redação Bonde com Assessoria de Imprensa
12 fev 2025 às 13:15

Compartilhar notícia

Divulgação
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O Boulevard Shopping Londrina sedia, neste sábado (15), das 14h as 15h30, um evento especial para a diversão de tutores e pets. 


Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

No átrio do piso térreo, o Encontro Pets Volta às Aulas terá desfile e sorteio de brindes, além de uma feira de produtos pet com diversas opções para cuidados com os animais. 


Publicidade

Outra atração do evento será a presença da Lhama Léo, que tem feito sucesso em Londrina, promovendo momentos de curiosidade e ternura. A participação no evento é gratuita.


Publicidade

SERVIÇO


Publicidade

Encontro Pets - Volta às Aulas


Publicidade

Data: 15/02/2025

Horário: das 14h as 15h30

Publicidade

Local: Boulevard Londrina Shopping

Custo: gratuito



Imagem
Pesquisa de doutorado da UEL busca cães adultos para teste de tratamento
Um projeto de pesquisa sobre Hipersensibilidade alimentar canina está à procura de cães de 1 a 12 anos, castrados, que apresentem coceira crônica possivelmente relacionada à alergia alimentar e sem outras doenças.


Imagem
Ameaçada de extinção, mais uma arara-azul-de-lear nasce em São Paulo
Nasceu a primeira arara-azul-de-lear do Núcleo de Conservação da Fauna Silvestre (Cecfau), mantido pelo estado de São Paulo.
entretenimento evento eventos evento gratuito encontro pets gato gatos cachorro cachorros Lhama shopping Boulevard Londrina Shopping Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas