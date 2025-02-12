Evento gratuito para pets e tutores recebe a Lhama Léo em shopping de Londrina

O Boulevard Shopping Londrina sedia, neste sábado (15), das 14h as 15h30, um evento especial para a diversão de tutores e pets.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

No átrio do piso térreo, o Encontro Pets Volta às Aulas terá desfile e sorteio de brindes, além de uma feira de produtos pet com diversas opções para cuidados com os animais.





Publicidade

Outra atração do evento será a presença da Lhama Léo, que tem feito sucesso em Londrina, promovendo momentos de curiosidade e ternura. A participação no evento é gratuita.





Publicidade

SERVIÇO





Publicidade

Encontro Pets - Volta às Aulas





Publicidade

Data: 15/02/2025

Horário: das 14h as 15h30

Publicidade

Local: Boulevard Londrina Shopping

Custo: gratuito



