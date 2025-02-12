Evento gratuito para pets e tutores recebe a Lhama Léo em shopping de Londrina

O Boulevard Shopping Londrina sedia, neste sábado (15), das 14h as 15h30, um evento especial para a diversão de tutores e pets.
No átrio do piso térreo, o Encontro Pets Volta às Aulas terá desfile e sorteio de brindes, além de uma feira de produtos pet com diversas opções para cuidados com os animais.
Outra atração do evento será a presença da Lhama Léo, que tem feito sucesso em Londrina, promovendo momentos de curiosidade e ternura. A participação no evento é gratuita.
SERVIÇO
Encontro Pets - Volta às Aulas
Data: 15/02/2025
Horário: das 14h as 15h30
Local: Boulevard Londrina Shopping
Custo: gratuito
