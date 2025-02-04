Pesquisar

Cobaias

Pesquisa de doutorado da UEL busca cães adultos para teste de tratamento

Redação Bonde com Agência UEL
04 fev 2025 às 15:45

Pixabay
Um projeto de pesquisa da UEL (Universidade Estadual de Londrina) sobre Hipersensibilidade alimentar canina está à procura de cães de 1 a 12 anos, castrados, que apresentem coceira crônica possivelmente relacionada à alergia alimentar e sem outras doenças. O objetivo é avaliar uma opção de tratamento natural para essa condição de saúde dos animais. 


Trata-se da pesquisa de doutorado “Efeitos do extrato seco de Euglena gracilis em cães com Hipersensibilidade alimentar”, realizada por Julian Cristina Borosky no Programa de Pós-graduação em Ciência Animal da UEL. O trabalho é orientado pela professora Ana Paula Bracarense, da UEL, e pelo professor Fábio Alves Teixeira, da USP (Universidade de São Paulo). 

Os cães que participarem da pesquisa passarão por uma triagem alimentar antes do estudo – para verificar se eles têm alergia alimentar –, exames laboratoriais, acompanhamento clínico durante a realização da pesquisa e receberão um aditivo alimentar de extrato de alga. Tudo isso é oferecido de forma gratuita. 


Os tutores dos animais devem se comprometer a fazer o tratamento e seguir as recomendações do protocolo do estudo, comparecer aos retornos nas datas estipuladas e observar o cão durante o processo para identificar mudanças dermatológicas. A pesquisadora vai acompanhar o tratamento dos animais durante todo o período experimental, que será de no máximo 78 dias. 

De acordo com Borosky, o estudo busca analisar os efeitos da alga Euglena gracilis na dermatite alérgica causada por alimentos em cães, já que esse microorganismo pode ser imunomodulador, anti-inflamatório e antioxidante. Com isso, pretende-se entender se essa é uma alternativa viável ao tratamento contra a Hipersensibilidade alimentar usado atualmente, que pode afetar a saúde do animal.


Interessados podem entrar em contato com a pesquisadora pelo telefone (43) 99810-0004 ou e-mail [email protected].


Pesquisa doutorado UEL cachorro voluntários tratamento
