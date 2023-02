Confira o expediente de serviços públicos em Rolândia durante o Carnaval

A Prefeitura de Rolândia afirma que na próxima segunda-feira (20), os prédios e serviços públicos municipais estarão em recesso, em virtude do ponto facultativo do Carnaval. Na terça-feira (21), os serviços não irão funcionar por conta do feriado de Carnaval.





Apesar disso, a Secretaria de Saúde informa que o PA (Pronto-Atendimento) 24h da Vila Oliveira atende normalmente todos os dias.

A Secretaria de Educação comunica que as aulas nas escolas municipais e CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) estarão suspensas, conforme calendário escolar, na segunda, terça e quarta-feira, voltando ao normal na quinta-feira (23).





Confira o funcionamento de outros serviços públicos em Rolândia durante o Carnaval em 2023:

Segunda-feira (20/02)





Coleta domiciliar diurna: normal

Coleta domiciliar noturna: normal

Coleta reciclável noturna: normal

Varrição: normal

Roçagem: normal

Recolhimento de galhos: normal

Corte de árvores: normal

Terça-feira (21/02)





Coleta domiciliar diurna: normal

Coleta domiciliar noturna: normal

Coleta reciclável: normal

Varrição: suspenso

Roçagem: suspenso

Coleta de galhos: suspenso

Corte de árvores: suspenso





O transporte coletivo trabalhará com os horários normais na segunda-feira. Na terça-feira, a prestação do serviço será com os horários de feriados e domingos. Para mais informações, o telefone da Vysa Transportes é (43) 3255-2063.





Nos dias 20 e 21 de fevereiro, o cidadão que precisar, pode fazer protocolo ou consulta de serviço público pelo portal da Prefeitura e clicar em Serviços On Line.