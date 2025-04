Exposição agropecuária deve aumentar movimento no Aeroporto de Londrina em abril

O Aeroporto José Richa, de Londrina, deve ter um aumento no movimento de passageiros durante os próximos dias devido à ExpoLondrina, uma das maiores feiras agropecuária e industrial do Brasil, entre esta sexta-feira (4) e o próximo dia 13.Nos últimos dois anos, o mês da feira registrou pico de movimentação de aeronaves de pequeno e médio porte no pátio e nos hangares do terminal, informou a CCR Aeroportos, que administra o terminal.





Em 2023, foram registrados 954 pousos e decolagens no mês de abril, um aumento de 20% em relação a 2022. Já em 2024, o número de voos no período chegou a 984, representando um crescimento de 3,1% em relação ao ano anterior. Os dados são do Anuário Estatístico de Tráfego Aéreo do Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo).

As aeronaves têm como principais origens o Aeroporto de Bacacheri, em Curitiba, também administrado pela CCR; o Aeroporto Regional do Oeste, em Cascavel; o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo; o Aeroporto Francisco Lacerda Junior, de Cornélio Procópio; e o Campo de Marte, também na capital paulista.

A concessionária espera uma movimentação expressiva durante a 63ª edição da feira, semelhante à dos anos anteriores, impulsionada pela presença de artistas, empresários e figuras públicas.

O gerente interino do Aeroporto de Londrina, Wander Melo Junior, diz que o terminal está apto a receber o acréscimo de passageiros e acredita que eles devem se surpreender com as melhorias implementadas.

Ele destaca que eventos como a feira agropecuária são importantes para incentivar a economia local e gerar demanda, inclusive, para ampliar a movimentação no aeroporto. “Os voos estão diretamente ligados à demanda da cidade. À medida que ela cresce, oferece mais atrativos e recebe mais eventos, e, consequentemente, a movimentação do aeroporto também aumenta”, pontua.