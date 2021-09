Partidos e movimentos fazem ato "Nem Lula nem Bolsonaro' em Curitiba

Manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro convocadas pelo MBL (Movimento Brasil Livre) e pelo VPR (Vem Pra Rua) ocorrem em diferentes capitais do país neste domingo (12), com adesões na oposição para além da direita. Em Curitiba o ato também contou com a participação do Partido Novo, PSDB e Cidadania na Boca Maldita, no centro da capital,



Continua depois da publicidade





Continua depois da publicidade

Pela manhã, houve atos no Rio e em Belo Horizonte e, à tarde, em Curitiba e São Paulo, com adesão ainda tímida, inferior à da mobilização bolsonarista no 7 de Setembro.







Continua depois da publicidade





BRASÍLIA

A manifestação convocada por apoiadores de Jair Bolsonaro na manhã desta domingo (12), em Brasília, teve baixíssima adesão, e o presidente xingou a imprensa em rede social.

"Alguém sabia desse 'ato'? (12/09/2021)", escreveu Bolsonaro. "Imprensa de m...".

O presidente compartilhou reportagem sobre a baixa adesão ao protesto e uma foto da Esplanada dos Ministérios vazia.





O ato pró-Bolsonaro ocorreu nesta manhã na capital. À tarde, a Esplanada tinha mais pessoas do que pela manhã, mas a manifestação de opositores do presidente também foi considerada esvaziada.