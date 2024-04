Lista de falecimentos dos dias 19 e 20 de abril de 2024 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 9h45 deste sábado (20).





JOSE CARLOS CASALVARA - 63 anos - ARARUNA/PR

Falecimento em: 20/04/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

JOSE DE QUADROS PRESTES - 79 anos - LONDRINA/PR



Falecimento em: 20/04/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: A DEFINIR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: A DEFINIR





PAULO ASSUNCAO DIAS - 77 anos - SAO JOSE DA BOA VISTA/PR



Falecimento em: 20/04/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

SIDNEY SIQUEIRA DE ASSIS - 64 anos - CAMBÉ/PR



Falecimento em: 20/04/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





VANILDES ANDRE DA SILVA - 78 anos - LONDRINA/PR



Falecimento em: 20/04/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

VICENTE FABER SOARES - 88 anos - LONDRINA/PR



Falecimento em: 20/04/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ACACIA MASSARUTTI ROMERO - 95 anos - LONDRINA/PR



Falecimento em: 19/04/2024

Data e Horário do Velório: 20/04/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 20/04/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





ALISSON GABRIEL DA SILLVA FREITAS - 18 anos - SAPOPEMA/PR

Falecimento em: 19/04/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:





ANTONIO FERNANDES PROENCA - 85 anos - ARAPONGAS/PR



Falecimento em: 19/04/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:







ANTONIO MARQUES DE SOUZA - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/04/2024

Data e Horário do Velório: 20/04/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 20/04/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





APARECIDA VAZ PRIMO - 83 anos - APUCARANA/PR

Falecimento em: 19/04/2024

Data e Horário do Velório: 19/04/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 20/04/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





CECILIA CARMELINDA SANTIN PIVA - 99 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/04/2024

Data e Horário do Velório: 19/04/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 20/04/2024 - 09:30

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: SEPULTADO





CELSO PEREIRA LOPES - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/04/2024

Data e Horário do Velório: 20/04/2024 - 10:30

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 20/04/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





DEVONETE RODRIGUES ARAUJO - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/04/2024

Data e Horário do Velório: 19/04/2024 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 20/04/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





DIRCE MAZETTI - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/04/2024

Data e Horário do Velório: 19/04/2024 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 20/04/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





EDEGAR KRAFFT - 75 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 19/04/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





EFIGENIA DA SILVA CUSTODIO - 74 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 19/04/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: BANDEIRANTES

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





EVA MARIA GONÇALVES - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/04/2024

Data e Horário do Velório: 19/04/2024 - 23:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 20/04/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





GERALDA PEREIRA DA FONSECA - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/04/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SÃO SEBASTIAO DA AMOREIRA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





GERALDO XAVIER - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/04/2024

Data e Horário do Velório: 19/04/2024 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 20/04/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





GERTRUDES DE MORAES DAMAS - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/04/2024

Data e Horário do Velório: 19/04/2024 - 16:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 20/04/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JOAO ANTONIO RODRIGUES FILHO - 71 anos - ANDIRA/PR

Falecimento em: 19/04/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE LUIZ BRAZAO - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/04/2024

Data e Horário do Velório: 20/04/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 20/04/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





JOSE ROBERTO DIAS DO NASCIMENTO - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/04/2024

Data e Horário do Velório: 19/04/2024 - 22:00

Local do Velório: (IGREJA) RUA JOAO SOARES, 100. JD EVERESTE.

Data e Horário do Sepultamento: 20/04/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





LURDES PEREIRA RODRIGUES - 77 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/04/2024

Data e Horário do Velório: 19/04/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/04/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO





MARIA JOSE BAQUETA MARQUES - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/04/2024

Data e Horário do Velório: 19/04/2024 - 14:00

Local do Velório: R. JOAO XXIII 401 - IG PRESBITERIANA

Data e Horário do Sepultamento: 19/04/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: SEPULTADO





MARICLEIA OROZIMBO DE SOUZA - 39 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 19/04/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





OSMAR PEREIRA DA SILVA - 65 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/04/2024

Data e Horário do Velório: 19/04/2024 - 12:30

Local do Velório: CAPELA 2 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 19/04/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





VICTOR HUGO DE OLIVEIRA - 34 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 19/04/2024

Data e Horário do Velório: 20/04/2024 - 03:30

Local do Velório: RESIDENCIA - RUA OLYMPIO LOPES DOS SANTOS, 93

Data e Horário do Sepultamento: 20/04/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





ZILDA PEREIRA DOS SANTOS - 60 anos - ALVORADA DO SUL/PR

Falecimento em: 19/04/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ADAO REIS QUARESMA - 63 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/04/2024

Data e Horário do Velório: 19/04/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 19/04/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





ALMIR DOMINGOS PINHEIRO - 35 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 18/04/2024

Data e Horário do Velório: 18/04/2024 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 19/04/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO