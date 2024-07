Para apoiar Tiago Amaral à Prefeitura de Londrina, Moro exige setor anticorrupção

O apoio do União Brasil, partido do senador Sergio Moro, à candidatura do deputado estadual Tiago Amaral (PSD) à Prefeitura de Londrina deve ser homologado durante a convenção da legenda no dia 2 de agosto. Uma reunião na quarta-feira (24) entre filiados do União discutiu a coligação com o PSD, que está bem encaminhada.





Se for confirmado que Moro vai embarcar na candidatura de Amaral, ele vai se somar a outros dois importantes cabos eleitorais: o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador Ratinho Junior (PSD). O ex-prefeito Alexandre Kireeff também já declarou apoio ao pessedista.

O presidente municipal do União Brasil, André Trindade, afirma que a executiva “recebeu o convite para compor uma campanha de centro-direita”. Uma frente conservadora com Amaral e o deputado federal Filipe Barros (PL) pesou na decisão. Mas há uma condição.





“Moro só aceita apoiar se o candidato criar um Departamento de Combate à Corrupção e Compliance. Ele está exigindo isso para os candidatos que pedem seu apoio”, pontua Trindade, que adianta que Moro virá para a convenção no dia 2, realizada junto com a convenção do PSD e PL.





Apesar de não ter candidatura própria, o presidente garante que o União terá chapa completa de vereadores. A presidência da sigla mudou duas vezes este ano. Primeiro, por decisão do deputado federal Felipe Francischini, Trindade foi destituído e o comando do partido ficou com o vereador Jairo Tamura, que chegou a lançar sua pré-candidatura à Prefeitura. Depois, Moro interveio e devolveu a comissão provisória para Trindade.





Questionado se serão mantidos os pré-candidatos à Câmara escolhidos pelo grupo de Tamura, Trindade diz que “mantemos os nomes e indicamos outros". Ele próprio não deve se candidatar a vereador. “Vou ficar na presidência do União e na representação do senador Moro na região.”