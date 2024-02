Lista de falecimentos dos dias 2 e 3 de fevereiro de 2024 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), atualizada às 9h41 deste sábado (3).







ANGELICA PEDROSO DE SOUZA - 68 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 03/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAP. CAMBE 4

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:

APARECIDA DAS GRAÇAS ERNESTO FARIA - 71 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 03/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CHIDEO SAKUMA - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2024

Data e Horário do Velório: 03/02/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: PREPARANDO

DANIELA CRISTINA CECCATTO GERARDIN - 47 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação:





EDELTRUDES GRESCHUK - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2024

Data e Horário do Velório: 03/02/2024 - 07:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO

JOSE CEVERINO - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





KAZUO SHINOHATA - 91 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 03/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

NEUSA CAMPOS GUISLERI - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2024

Data e Horário do Velório: 03/02/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA MORTUÁRIA DE IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL

Situação: VELANDO





OSVALDO APARECIDO BALESTRI - 71 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 03/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PRIMEIRO DE MAIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE PRIMEIRO DE MAIO

Situação:

RN - MARIANA PESSOA DE OLIVEIRA - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 03/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





AURORA HENGLES CAVALHEIRO - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/02/2024

Data e Horário do Velório: 03/02/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2024 - 15:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO

CELIA APPARECIDA FARINHOLI ARCURI - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





EDNO BRESSAN - 86 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 02/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

INES VERNILLO CANDIDO - 78 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 02/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





IRMA PRADO BOAMORTE - 90 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 02/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





IVAN AURELIO RODRIGUES - 51 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/02/2024

Data e Horário do Velório: 02/02/2024 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: SEPULTADO





JOAO DE SANTANA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/02/2024

Data e Horário do Velório: 02/02/2024 - 17:30

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JOAO MESSIAS DOS SANTOS - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/02/2024

Data e Horário do Velório: 03/02/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





JOSE BECATTI ZUPELLI - 78 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 02/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA ANA ROSA

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA

Situação:





JOSE MOREIRA FERNANDES - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/02/2024

Data e Horário do Velório: 02/02/2024 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





JUSTINA DOS SANTOS DE ABREU - 81 anos - SIQUEIRA CAMPOS/PR

Falecimento em: 02/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





LUZIA CESARIO DE OLIVEIRA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/02/2024

Data e Horário do Velório: 02/02/2024 - 18:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





MARIA APARECIDA CAMPOS - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/02/2024

Data e Horário do Velório: 02/02/2024 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO





MARIA SALVIANO DA SILVA - 97 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/02/2024

Data e Horário do Velório: 03/02/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





NELSON ANTONIO BATISTA - 71 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 02/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





PAULO CELIO PEREIRA - 47 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 02/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SILAS ALVES DE FARIAS - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 02/02/2024

Data e Horário do Velório: 02/02/2024 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 5 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 03/02/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





ANNA ERBERELLI SGARIONI - 101 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/02/2024

Data e Horário do Velório: 01/02/2024 - 21:30

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/02/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: SEPULTADO