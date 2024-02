Falecimentos dos dias 24 e 25 em Londrina e região

Confira os falecimentos nos dias 22 a 24 de fevereiro em Londrina e região, de acordo com o relatório divulgado pela Acesf (Administração de Cemitérios e Serviços Funerários) do município até às 9h45 deste domingo (25).





ALTAMIR SCHUTZ - 48 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação:

ARISTIDES PORFIRIO LEAL - 85 anos - BELA VISTA DO PARAISO/PR

Falecimento em: 25/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE ALVES TEIXEIRA - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 25/02/2024

Data e Horário do Velório: 25/02/2024 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 25/02/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO

THEREZA VAZ TEODORO - 87 anos - SANTA MARIANA/PR

Falecimento em: 25/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANA CLARA MEIREILES OTAVIO OLIVEIRA - 26 anos - CAMBARA/PR

Falecimento em: 24/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ANTONIA JOANA PIRES - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/02/2024

Data e Horário do Velório: 24/02/2024 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/02/2024 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: VELANDO





DONIZETE DE SOUZA - 68 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 24/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ELISABETE RIBEIRO FLORINDO - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/02/2024

Data e Horário do Velório: 25/02/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 25/02/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: ECOLÓGICO CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





FLAVIA LIMA HAKAMINE FERNANDES - 41 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/02/2024

Data e Horário do Velório: 24/02/2024 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 25/02/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATORIO PINHAIS

Situação: VELANDO

IVONE URIZZI MARASTRONI - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/02/2024

Data e Horário do Velório: 24/02/2024 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/02/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





JANIRA TEIXEIRA DE LIMA - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/02/2024

Data e Horário do Velório: 24/02/2024 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 24/02/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: SEPULTADO

JOAQUIM CELESTRINO - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/02/2024

Data e Horário do Velório: 24/02/2024 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 25/02/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: VELANDO





JORGE SATORU NAKASHIMA - 73 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 24/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOSE EZUALDO LOURENÇO DE QUADROS - 87 anos - FAXINAL/PR

Falecimento em: 24/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JUNIOR CESAR ZARPELÃO - 37 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 24/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: BELA VISTA

Situação:





LAURA SANDRI DO VALLE - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/02/2024

Data e Horário do Velório: 25/02/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 25/02/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: CEMITÉRIO DE ROLANDIA

Situação: VELANDO





LUIZ CARLOS TERRA - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/02/2024

Data e Horário do Velório: 24/02/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 25/02/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





MARIA APARECIDA BATISTA MACHADO - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: APUCARANA

Situação:





MARIA CARLOS FONTES - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/02/2024

Data e Horário do Velório: 24/02/2024 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 25/02/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





MARIA DAS GRAÇAS BERNARDETE - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ROSA ELISEU - 54 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/02/2024

Data e Horário do Velório: 24/02/2024 - 10:30

Local do Velório: CAPELA 2 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 24/02/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





SANTINA DAS NEVES LOPES - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/02/2024

Data e Horário do Velório: 24/02/2024 - 04:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 25/02/2024 - 12:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO





VALTER CALEFI - 71 anos - SERTANOPOLIS/PR

Falecimento em: 24/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





WILSON DONIZETE DE ALMEIDA ALVES - 51 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMP. NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 25/02/2024 - 11:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS