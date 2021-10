Lista de falecimentos dos dias 6 e 7 de outubro de 2021 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).



NAIR TUBAKE - anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 07/10/2021 - 07:34 am

Falecimento em: 07/10/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





MARIA APARECIDA ALVES DE QUEIROZ - 65 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 07/10/2021 - 04:51 am

Falecimento em: 07/10/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





JOAO MIGUEL DA SILVA - 75 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 07/10/2021 - 03:23 am

Falecimento em: 06/10/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/10/2021 - 14:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situacao:





JOAO ACEDO SOBRINHO - 79 anos - ROLANDIA/PR

Comunicação em: 07/10/2021 - 03:13 am

Falecimento em: 07/10/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





ANGELINA ANACLETO ALVES - 79 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 07/10/2021 - 02:01 am

Falecimento em: 06/10/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/10/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao:





CIRÇO DO NASCIMENTO - 64 anos - CAFEARA/PR

Comunicação em: 07/10/2021 - 01:10 am

Falecimento em: 06/10/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





MARIA INES ROCHA - 49 anos - ROLANDIA/PR

Comunicação em: 07/10/2021 - 00:02 am

Falecimento em: 06/10/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE ROLANDIA

Situacao:





MARIO BRUNIERA - 74 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 06/10/2021 - 22:23 pm

Falecimento em: 06/10/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 07/10/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





JOAO ALVES VIANA - 72 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 06/10/2021 - 19:48 pm

Falecimento em: 06/10/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 07/10/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situacao: PREPARANDO





MANOEL PEREIRA DOS SANTOS - 73 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 06/10/2021 - 18:24 pm

Falecimento em: 06/10/2021

Local do Velório: IG. MENSAGEIRO DE JESUS, R. HERMINIA RUFINO BERGONSE, 326

Data e Horário do Sepultamento: 07/10/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





JOSE PEDRO DE ARAUJO - 81 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 06/10/2021 - 18:15 pm

Falecimento em: 06/10/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/10/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situacao: PREPARANDO





MANOEL BENTO PATROCINIO - 68 anos - SERTANOPOLIS/PR

Comunicação em: 06/10/2021 - 16:44 pm

Falecimento em: 06/10/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





JOEL GONÇALVES MENDES - 80 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 06/10/2021 - 16:36 pm

Falecimento em: 06/10/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 07/10/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





GECY APARECIDA DE MATOS VIEIRA - 77 anos - PITANQUEIRAS/PR

Comunicação em: 06/10/2021 - 15:54 pm

Falecimento em: 06/10/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





WALDEMIR MORETTO - 68 anos - IBIPORA/PR

Comunicação em: 06/10/2021 - 15:00 pm

Falecimento em: 06/10/2021

Local do Velório: MUNICIPIO DE SERTANOPOLIS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





SANDRA SOARES - 73 anos - CAMBE/PR

Comunicação em: 06/10/2021 - 14:42 pm

Falecimento em: 06/10/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBE

Situacao:





CLAIR PEREIRA - 94 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 06/10/2021 - 10:41 am

Falecimento em: 06/10/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 06/10/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao: SEPULTADO





JOAQUINA DAS GRACAS GARCIA - 72 anos - BANDEIRANTES/PR

Comunicação em: 06/10/2021 - 08:42 am

Falecimento em: 06/10/2021

Local do Velório: BANDEIRANTES

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: BANDEIRANTES

Situacao:





PEDRO DE OLIVEIRA TERRA - 0 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 06/10/2021 - 07:17 am

Falecimento em: 06/10/2021

Local do Velório: DIRETO P/ SEPULTAR COM ACOMP. NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 06/10/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO





BENEDITA DOS SANTOS GALDINO - 98 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 06/10/2021 - 06:44 am

Falecimento em: 06/10/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 06/10/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situacao: SEPULTADO





REMEDIA DE OLIVEIRA DUARTE - 83 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 06/10/2021 - 04:56 am

Falecimento em: 06/10/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 06/10/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO





ANA MARIA DOS SANTOS DE MARCHI - 68 anos - ALVORADA DO SUL/PR

Comunicação em: 06/10/2021 - 04:33 am

Falecimento em: 06/10/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao: