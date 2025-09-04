Falso 'sargento' ameaça empresário e exige R$ 50 mil via pix, em Apucarana

Um empresário de 44 anos foi alvo de uma tentativa de estelionato na manhã de quarta-feira (3), no centro de Apucarana (Centro-Norte). O caso foi registrado pela PM (Polícia Militar) após o comerciante relatar ter recebido uma ligação telefônica em que o autor exigia dinheiro mediante ameaças.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Segundo o boletim policial divulgado nesta quinta (4), o golpista se apresentou como "sargento" e, após obter o número de celular da vítima, passou a detalhar características da empresa, dos veículos estacionados e até da aparência física do empresário. Em seguida, exigiu o pagamento de R$ 50 mil via pix, afirmando que, caso não recebesse, iria até o local “atirar em todos”.





À PM o empresário contou que encerrou a ligação e bloqueou o contato, mas afirmou estar assustado. O caso será investigado.



CASOS PARECIDOS





Publicidade

Na última sexta-feira (29), também em Apucarana, a PM divulgou nota acerca de um homem que estaria se identificando como "policial militar" e ligando para comerciantes da região solicitando doações em dinheiro para uma suposta campanha de trânsito que necessitaria de ajuda financeira para panfletagem.





As informações chegaram ao conhecimento do 10º BPM (Batalhão de Polícia Militar) do município, que comunicou o caso à imprensa reforçando que a Polícia Militar do Paraná não realiza qualquer tipo de contato telefônico para solicitar valores ou doações.

Publicidade





Naquela ocasião, o 10º BPM informou que, caso algum comerciante receba ligações dessa natureza, deve anotar o número de origem e repassá-lo ao Disque-Denúncia pelo telefone (43) 3426-3134.





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.