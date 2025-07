Família é agredida e feita refém durante assalto na zona rural de Apucarana

Uma família foi feita refém durante um assalto ocorrido na noite desta quinta-feira (3), em um sítio localizado na Estrada do Xaxim, zona rural de Apucarana (Centro Norte). De acordo com a PM (Polícia Militar), três homens encapuzados teriam invadido a residência, rendido os moradores e agredido as vítimas durante a ação criminosa.





À PM, o casal dono da propriedade contou que estava jantando quando os criminosos entraram na casa. O homem, de 58 anos, foi agredido com uma coronhada nas costelas e, junto com a esposa, foi amarrado com fita adesiva. A filha do casal, que estava em um dos quartos, conseguiu avisar vizinhos por meio de um grupo de WhatsApp. Ela foi retirada à força do quarto, agredida com uma coronhada na cabeça e ameaçada de morte por um dos assaltantes.





Durante a ação, os criminosos teriam exigido as chaves do carro da família e revirado os cômodos da casa em busca de pertences quando um vizinho teria se aproximado do sítio gritando que a polícia já havia sido acionada. Um dos suspeitos disparou uma arma de fogo antes do grupo fugir para uma área de mata próxima.

Em resposta à denúncia, diversas equipes policiais montaram um cerco na região. Durante patrulhamento, um veículo Chevrolet Monza cinza em condições precárias foi localizado. Segundo boletim da PM, ao avistar a viatura o condutor teria abandonado o carro e tentou fugir a pé por uma área de mata, mas foi alcançado e detido. O homem, de 26 anos, resistiu à abordagem com tapas e chutes, mas foi contido.





Segundo o detido, ele havia sido coagido por dois homens armados, em uma motocicleta, a participar do roubo. Alegou que foi mantido sob vigilância durante a ação e que os demais autores fugiram em momentos diferentes após o carro apresentar problemas mecânicos.

No interior do veículo foram localizados uma touca tipo balaclava, uma faca, blusas e um celular, que foram apreendidos. Na delegacia, as vítimas reconheceram o suspeito como um dos envolvidos no assalto e o homem recebeu voz de prisão. O veículo também foi recolhido para os procedimentos cabíveis.





O caso segue sob investigação.





