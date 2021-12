Famílias ocupam hipermercados em pelo menos nove capitais em busca de comida

Famílias ocuparam nesta sexta-feira (17) hipermercados pelo Brasil em busca de alimentos. A ação organizada pelo MLB (Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas) foi realizada simultaneamente em pelo menos nove capitais.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Em Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, os atos aconteceram em supermercados. Em Fortaleza, foi ocupada a Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Sob o nome de "Natal sem fome", o ato nacional reuniu centenas de pessoas em cada cidade, e contou com a presença de homens, mulheres e crianças, em denúncia contra a fome e em busca de cestas básicas. Nos estabelecimentos, os manifestantes exibiam faixas e repetiram palavras de ordem.





Movimentos nas capitais





Em Aracaju, o MLB ocupou o supermercado Extra da avenida Adélia Franco. O movimento exigia cestas básicas para todos os participantes a fim de garantir que todas as famílias tenham o que comer no Natal.

Continua depois da publicidade





Já em Belém, manifestantes ocuparam o supermercado O + Barato. Segundo o movimento, durante a manhã, várias pessoas que estavam no estabelecimento apoiaram e se solidarizaram com a ação e doaram 10 cestas básicas. Além disso, a rede responsável pela unidade recebeu a solicitação do grupo por outras 150 doações, e prometeu um retorno na próxima semana.





Na capital mineira, cerca de 500 famílias de ocupações de Belo Horizonte e da região metropolitana ocuparam uma unidade do Extra no bairro Santa Efigênia. Os participantes pediram cestas para o Natal, mas também para os outros meses do ano. O ato, iniciado durante a manhã, terminou às 18h. De acordo com os manifestantes, uma reunião será realizada amanhã com representantes do supermercado.





A rede BIG foi ocupada por famílias em Porto Alegre com reivindicações por 300 cestas básicas. A campanha Natal Sem Fome, organizada pelo MLB em São Paulo, reuniu dezenas de famílias em frente ao Extra, na Liberdade. E em Natal, o Extra do Midway Mall foi ocupado por diversas famílias.





No Recife, cerca de 200 pessoas - segundo estimativas da Polícia Militar -, estiveram no supermercado Extra, no bairro da Madalena. A ação foi tanto um protesto pela alta nos preços dos alimentos, quanto para reivindicar comida na mesa.





De acordo com o MLB, o movimento teve início às 8h30 e terminou por volta de 15h. O atendimento foi suspenso nesse período, mas o ato seguiu pacífico e sem confusões. O grupo recebeu uma promessa de reunião remota com a gerência nacional da rede.





No Rio de Janeiro, o Assaí, da Tijuca, teve a presença de diversas famílias com solicitação de 300 cestas básicas. O movimento marcou posição contra a alta dos alimentos e a carestia, com faixas que diziam "quem tem fome tem pressa".





Assim como no RJ, em Salvador foi ocupada uma unidade da rede Assaí, localizada na Cidade Baixa. Segundo o grupo da Bahia, após o longo período no estabelecimento, ficou combinada uma entrega de cestas para amanhã.





Já em Fortaleza, os manifestantes ocuparam a Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará. O movimento foi recebido pela secretária da pasta, e conseguiu a doação de 100 cestas básicas e 100 kits de limpeza.