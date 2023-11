Fãs de Taylor Swift relatam queimaduras graves em estádio e dizem que vão processar produtora

Quem é o fã de Taylor Swift morto a facadas em assalto no Rio de Janeiro Gabriel Mongenot Santana Milhomem Santos, fã de Taylor Swift e que estava no Rio de Janeiro para assistir ao show da artista, foi morto a facadas na madrugada deste domingo (19).



"Eu tentei manter a positividade, mas o caos começou logo na entrada. Muitas pessoas, tem vídeos na internet, foram barradas. Foi caótica. Eles liberaram todo mundo de uma vez após acumularem milhares. Estava com amigos e minhas irmãs, e meu medo maior foi ter um pisoteamento", diz Kléssia para o F5.



Após o perrengue na entrada, começaram os problemas de queimadura. O forte calor tornou o metal pisado pelo público para não danificar o gramado do local uma frigideira humana. Kléssia ficou com inúmeras marcas em seu corpo.



Ao tentar um atendimento, Kléssia teve dificuldade. Os médicos, pressionados por seguranças da produtora do show e pela altíssima demanda, demoravam a diagnosticar uma queimadura de segundo grau.



"Foi essa entrada que fez muita gente cair nessas placas de metal. Quando eu cheguei no posto médico, era cenário de guerra. Eu vi uma menina com o braço mais queimado que o meu, com a perna mais exposta a minha. Era para ter um dia feliz, era para estar sorrindo, e na verdade estava em uma frigideira ao céu aberto", completa.

Publicidade



Ministério Público Federal vai investigar conduta de produtora em shows de Taylor Swift O Ministério Público Federal (MPF) vai investigar a conduta da produtora Tickets For Fun (T4F) na organização dos shows da cantora Taylor Swift no Rio de Janeiro.