Quem é o fã de Taylor Swift morto a facadas em assalto no Rio de Janeiro

Ele é filho da secretária-adjunta de Assistência Social de Campo Grande (MS), Inês Mongenot. Em suas redes sociais, a prefeita Adriane Lopes (PP), lamentou o crime.





"Diante de uma partida tão abrupta e dolorosa, espero que você [Inês] e sua família encontrem em Deus a serenidade necessária para lidar com este momento desafiador", escreveu a prefeita.





Em depoimento ao G1, familiares falaram sobre a personalidade do jovem. "O Gabriel é filho único, sempre esteve ao lado da mãe, mesmo depois que foi estudar em outro estado. Ele era um menino único, alegre, carinhoso e extremamente estudioso."





No Instagram, Mongenot era discreto e é possível encontrar somente duas postagens em seu perfil. "I am learning every day to allow the space between where I am and where I want to be to inspire me and not terrify me" ("Estou aprendendo todos os dias a permitir que o espaço entre onde estou e onde quero estar me inspire e não me assuste", em tradução livre), diz uma das imagens compartilhadas, dizeres que são originalmente da atriz Tracee Ellis Ross.