Feira da Empregabilidade oferece mais de mil vagas de emprego e estágio em Londrina

A 15ª edição da Feira da Empregabilidade acontece nesta terça-feira (29), das 18h às 21h, no campus da Universidade Unopar Anhanguera, em Londrina. O evento, aberto ao público e com entrada gratuita, vai reunir mais de mil vagas de emprego e estágio em diversas áreas e para diferentes perfis profissionais.





Organizada pela Unopar, a Feira da Empregabilidade é uma oportunidade para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho. Empresas e recrutadores estarão presentes para fazer entrevistas e, conforme o interesse mútuo, contratações poderão ser efetivadas durante a própria programação. “Nosso objetivo é conectar estudantes e profissionais ao mercado, agilizando os processos seletivos”, destaca a reitora da Unopar, Flávia Frutos.

Entre as vagas disponíveis, estão funções como administrador de recursos humanos, analista de recursos humanos, auxiliar administrativo, assistente administrativo, auxiliar de contabilidade, auxiliar de cozinha, auxiliar de faturamento, agente escolar, auxiliar de manutenção predial, consultor de vendas, operador de caixa, recepcionista atendente, técnico de desenvolvimento de sistemas e técnico de enfermagem. As oportunidades abrangem Londrina e também cidades próximas, como Cambé, Rolândia, Ibiporã e Cornélio Procópio.





Os interessados devem comparecer à Rua Luis Lerco, nº 2, portando documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo. Quem não tiver o documento pronto poderá utilizar um dos laboratórios da universidade, onde uma equipe de monitores estará disponível para auxiliar na elaboração do currículo.





A Feira da Empregabilidade ainda oferecerá serviços gratuitos, como fotografia profissional em estúdio para ser utilizada em currículos. Os participantes também poderão se inscrever em oficinas práticas sobre temas como elaboração de currículos, uso do LinkedIn para impulsionar a carreira e orientações jurídicas para empreendedorismo e abertura de pequenos negócios (MEI). As inscrições para as oficinas podem ser feitas por este formulário.





Para o secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Cesar Makiolke, a feira representa uma grande oportunidade de integração entre a educação superior, o mercado de trabalho e a sociedade. “Todos estão convidados. Serão centenas e centenas de oportunidades”, reforça.