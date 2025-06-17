Feriado de Corpus Christi: Confira o funcionamento dos serviços públicos e shoppings

A Prefeitura de Londrina informou como será o funcionamento dos serviços municipais durante o feriado que ocorre nesta quinta-feira (19), de Corpus Christi, e na sexta-feira (20), considerado ponto facultativo nas repartições públicas municipais.





Nestes dias, não haverá expediente nas secretarias e órgãos públicos municipais; somente os serviços essenciais e de emergência, como de saúde, fiscalização e defesa social, estarão funcionando.





Saúde





Na quinta (19) e na sexta-feira (20), os serviços da DUES (Diretoria de Urgência e Emergência) estarão ativos, incluindo as UPAS (Unidades de Pronto Atendimento) Centro-Oeste e Sabará, o PAI (Pronto Atendimento Infantil) e o PA (Pronto Atendimento) do Leonor, todos esses em funcionamento 24h por dia.

O PA do Conjunto Maria Cecília funcionará em horário normal, das 7h à 1h, enquanto o PA do União da Vitória das 7 às 23h. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) funcionará 24 horas todos os dias e pode ser acionado pelo telefone 192.Também funcionarão de forma regular a Maternidade Municipal Lucilla Ballalai e o CAPS III (Pronto Atendimento do Centro de Atenção Psicossocial).





Por outro lado, todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) fecham nestes dois dias e reabrem na segunda-feira (23), das 7h às 19h.

Educação

Todas as unidades escolares que integram a rede municipal estarão fechadas na quinta (19) e na sexta-feira (20), incluindo as escolas, CMEIs (Centros Municipais de Educação) e CEIs (Centros de Educação Infantil) filantrópicos conveniados.





Restaurante Popular

O Restaurante Popular estará fechado na quinta-feira (19) e funciona normalmente na sexta-feira (20), das 11h às 14h. A unidade fica na Rua Professor João Cândido, 14, ao lado do Terminal Urbano Central.





Defesa Social

O trabalho operacional da GM (Guarda Municipal) de Londrina funcionará normalmente. A equipe continuará fazendo o patrulhamento das áreas públicas, espaços de lazer, parques, praças, lagos, pistas de caminhada, ciclovias, academias ao ar livre e demais espaços similares.





Transporte Coletivo





Os ônibus do transporte coletivo funcionarão com a tabela de sábado nesta quinta-feira (19), feriado de Corpus Christi. Nos demais dias, nada muda. Os terminais terão operacionalidade normal no dia de Corpus Christi. A equipe de manutenção do serviço, porém, estará em regime de sobreaviso.





O setor administrativo do Terminal Rodoviário estará fechado na quinta (19) e sexta-feira (20), retornando às atividades normais na segunda-feira (23). Nesse período, somente a parte operacional estará em atividade.





Coleta de Lixo





A coleta de lixo funcionará normalmente durante todos estes dias, sem mudanças nos horários e períodos de coleta. Para as coletas de reciclado, devido ao feriado do dia 19 de junho, as cooperativas Coocepeve, Coopernorth e Ecorecin anteciparão o recolhimento para esta quarta-feira (18). Já a Cooper Região, Refum e Coopermudança atuarão normalmente na quinta-feira (19).





Trabalho, Emprego e Renda





A SMTER (Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda) não abrirá na quinta (19) e na sexta-feira (20), porém todos os seus serviços estarão disponíveis pela internet. Na segunda-feira (23), o atendimento presencial retomará normalmente, das 8h às 14h. Para o serviço de seguro desemprego é necessário o agendamento por meio do site. A sede da secretaria fica na Rua Pernambuco, 162.





CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização)





Os setores administrativos e de atendimento ao público da CMTU estarão fechados na quinta (19) e sexta-feira (20), retornando com o expediente na segunda-feira (23). Protocolos de solicitações e de processos de trânsito que venceriam no período de recesso, como defesa de autuação, por exemplo, poderão ser efetivados na segunda-feira (23).





E o atendimento administrativo (protocolo) do setor de Trânsito da companhia não funcionará de quinta-feira (19) a domingo (22), retornando às atividades normais no dia 23 de junho, segunda-feira, a partir das 8h.





Não haverá acompanhamento e fiscalização da Zona Azul na quinta-feira (19), por causa do feriado. Nos demais dias, o serviço vai funcionar normalmente.





Cultura





As bibliotecas públicas municipais estarão fechadas durante o feriado e o ponto facultativo. A programação de eventos culturais em Londrina pode ser acompanhada na página de Instagram da Secretaria Municipal de Cultura.





Acesf





A parte administrativa da Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários) fecha nos feriados, mas o Plantão Funerário continua funcionando normalmente, 24h por dia.





Políticas para as Mulheres





A SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres) estará fechada no feriado e no recesso, com exceção do plantão do CAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher), que funciona 24 horas.





As mulheres que tenham sofrido ameaças de morte relacionadas à violência doméstica e familiar, durante esse período, e que não possuam outro local para abrigo, devem se dirigir à Central de Flagrantes do 2º DP (Distrito Policial), que fica na Avenida Rio Branco, 1062 (marginal da BR-369). A equipe do 2º DP fará o contato com os técnicos do CAM, para o encaminhamento das vítimas.





Os dois Pontos de Entrega Voluntária





“PEV Nova Conquista”, na zona sul; e “PEV Vista Bela”, na zona norte – destinados ao recebimento de resíduos da construção civil (entulhos), madeiras e resíduos verdes, estarão abertos normalmente.





Serviços de manutenção





Serviços de capina e roçagem vão parar nesta quinta (19), mas voltam ao funcionamento normal na sexta-feira (20). A limpeza de lagos e os serviços de varrição e lavagem também serão suspensos apenas no feriado, dia 19 de junho.





A poda de galhos e árvores será realizada durante o feriado de Corpus Christi. Nas demais datas, até domingo, o serviço estará paralisado.





Serviços de desobstrução das entradas das galerias pluviais, ou seja, bueiros e bocas-de-lobo, não serão realizados na quinta-feira (19). Na sexta-feira (20), a atividade será normal.





A fiscalização de mato alto, lixo e entulhos em terrenos particulares estará paralisada entre os dias 19 e 22 de junho, retornando na segunda-feira (23).





Fechamento de ruas





As vias nas proximidades do Lago Igapó 2 (Rua Bento Munhoz da Rocha Neto entre João Wyclif e Higienópolis), e na Rua Joaquim de Matos Barreto (entre Higienópolis e Maringá) serão fechadas neste dia 19, mas reabrem e voltam ao normal na sexta-feira e sábado. No domingo, as respectivas vias serão fechadas novamente.





Os agentes de trânsito da CMTU estarão acompanhando a corrida pedestre “AMP RUN” neste feriado de Corpus Christi, e darão apoio ao Terminal Rodoviário de Londrina durante a movimentação de passageiros. Na sexta-feira (20) e sábado (21) terão escala reduzida de plantão, mas também acompanharão o trânsito no Terminal Rodoviário. No domingo (22), os agentes darão cobertura ao “Circuito Sesi de Corridas das Indústrias”.





E a equipe de Educação no Trânsito da CMTU estará no feriado do dia 19 apresentando “jogos educativos de trânsito” no “Dia da Bondade”, promoção da TV Tarobá.





Feiras-livres





As feiras-livres e noturnas serão realizadas sem alterações, com a presença facultativa dos comerciantes. E os agentes de fiscalização de serviços como feiras-livres, Feira do Feito à Mão, Feira da Lua, ambulantes irregulares na área de food-trucks e outros, trabalham normalmente na sexta-feira (20) e sábado (21), em escala normal.





Hospital Veterinário





Já o Hospital Veterinário Municipal estará funcionando em regime de plantão nos dias 19, 21 e 22 para os casos de urgência/emergência (risco iminente de morte do animal). Na sexta-feira (20), o atendimento será normal.





O atendimento do núcleo do Bem-Estar Animal, serviço da CMTU voltado a animais em situação de rua ou vítimas de maus tratos, não estará funcionando durante os dias 19 a 22 de junho.





Para o recolhimento de animais de grande porte soltos na via pública, que é serviço contínuo, pode ser acionado pelo 153 da Guarda Municipal. Mais informações poderão ser obtidas pelos telefones (43) 3379-7925 e (43) 99994-8677.





Shoppings





Catuai: Na quinta-feira (19), lojas e quiosques ficam abertos das 14h às 20h. Praça de alimentação das 11h até 22h.





Boulevard: Lojas e quiosques das 14h às 20h. Alimentação e lazer aberto entre 11h e 22h. Supermercado e academia iniciam às 9h e vão até 20h e 14h, respectivamente.





Royal: Lojas abertas desde 12h até 18h, praça de alimentação entre 11h e 19h e cinema iniciando 10h e encerrando suas atividades às 21h30.





Aurora: Lojas e cinema iniciam atendimento 14h e encerram às 20h e 22h, respectivamente. Praça de alimentação disponível das 11h até 22h. Já supermercado e academia abrem um pouco mais cedo, às 8h e encerram 17h e 22h, respectivamente.





Norte Shopping: Nos feriados de Corpus Christi (17) e Padroeiro de Londrina (27), lojas e quiosques ficam abertas das 14h às 20h. Praça de alimentação e lazer entre 11h e 22h. Farmácia e supermercado iniciam 8h e vão até 20h e 21h, respectivamente. Academia abre às 10h e fecha 16h. Casa de câmbio e lotérica permanecem fechadas.





Bancos





As agência bancárias não terão atendimento presencial nesta quinta-feira. Mas os bancos voltam a funcionar normalmente na sexta (20). No Corpus Christi, as compensações bancárias, incluindo TED (Transferência Eletrônica Disponível), não serão efetivadas. O Pix funciona 24 horas todos os dias, incluindo feriados. Tributos e impostos com vencimento no dia 19 de junho devem ser pagos antecipadamente para evitar a incidência de juros e multa. Boletos de cobrança e contas de consumo -água, energia, telefone, entre outros- poderão ser pagos no dia útil seguinte, que não considera o sábado.



