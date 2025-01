Fernanda Torres pede desculpas por esquete com blackface no Fantástico

Fernanda Torres se desculpou por ter feito blackface - quando uma pessoa branca pinta seu rosto e corpo de preto - em um esquete de "A Comédia da Vida Privada", série do programa Fantástico, exibida há quase duas décadas.







O clipe voltou a circular nas redes sociais, o que levou a revista especializada em Hollywood Deadline a questioná-la sobre o humorístico.





"Há quase 20 anos apareci com blackface em um esquete de comédia de um programa de TV brasileiro. Estou muito arrependida por isso. Estou fazendo esta declaração porque é importante para mim abordar isso rapidamente e evitar mais dor e confusão", afirma Torres à revista.





No esquete, Torres vive dois papéis - Solange, uma dona de casa, e Dalva, sua funcionária doméstica negra. A atriz usou maquiagem para escurecer seu tom de pele.





"Naquela época, apesar dos esforços dos movimentos e organizações negras, a conscientização sobre a história racista e o simbolismo do blackface ainda não havia entrado na consciência pública dominante no Brasil. Graças a uma melhor compreensão cultural e a conquistas importantes, mas incompletas, neste século, está claro agora em nosso país e em todo lugar que o blackface nunca é aceitável".





"Esta é uma conversa importante que devemos continuar a ter uns com os outros para evitar a normalização de práticas racistas, tanto no passado quanto no presente", afirma ainda na nota. "Como artista e cidadã global, e com meu coração aberto, sigo atenta e comprometida com a busca das mudanças vitais necessárias para viver em um mundo livre de desigualdade e racismo."