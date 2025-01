Selton Mello diz não fingir costume na temporada de premiações de Hollywood

Em entrevista ao Fantástico deste domingo, Selton Mello, ator de "Ainda Estou Aqui", filme brasileiro indicado ao Oscar, comentou sobre o glamour das premiações de Hollywood.





"Eu sou filho de um bancário, de uma dona de casa. Eu venho de uma família simples. Essa é minha origem, então eu não finjo costume. Então quando estou no tapete vermelho, no Globo de Ouro, e vendo todos aqueles atores que eu admiro, eu não finjo costume", ele disse.





O longa que narra a história de uma família carioca de classe alta durante a ditadura militar no Brasil concorre nas categorias de melhor filme, melhor filme estrangeiro e de melhor atriz, para Fernanda Torres, a protagonista, que faz o papel de Eunice. No filme, Selton Mello é Rubens Paiva, seu marido.





Mello disse também que estar entre os indicados "já é uma grande vitória" e que a indicação de melhor filme "já é Carnaval, já é comemoração". "Três indicações eu não previa. A gente já entrou na história para sempre. Acho que desses três [prêmios] Oscar, a gente leva ao menos um."





Por fim, o ator disse também esquecer que é famoso e grande no Brasil, e que o público pede para ele mostrar os bastidores das premiações, tipo o que come e como é o banheiro. O ator viralizou nas redes sociais com sua cobertura dos bastidores da campanha de "Ainda Estou Aqui".





Leia também: