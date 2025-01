Festa de aniversário de Rolândia terá shows com Luan Pereira e Pedro Paulo e Alex

A Secretaria de Cultura e Turismo de Rolândia (região metropolitana de Londrina) preparou uma programação especial para celebrar os 81 anos de emancipação política da cidade. Entre os dias 25 e 27 de janeiro, o Estádio Erich Georg será palco de três noites de shows musicais, com entrada franca, e uma extensa programação repleta de atrações para toda a família.





A festa contará com uma praça de alimentação, brincadeiras infantis e diversas apresentações culturais, garantindo entretenimento para todos os públicos. As atrações musicais ficam por conta dos artistas Luan Pereira, que se apresenta no sábado (25); Pedro Paulo e Alex (PPA), no domingo (26); e Guilherme e Benuto, na segunda-feira (27).

Mais detalhes sobre toda a programação, que promete animar a cidade durante as festividades de aniversário, devem ser divulgadas em breve.