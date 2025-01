A cantora Anitta xingou um aplicativo de IA (Inteligência Artificial) enquanto "discutia com a sua própria voz", neste domingo (5), durante as suas férias na Suiça. O app - que simula a personalidade da artista e envia respostas com base nas provocações que recebe - disse que a carioca é ridícula e arrogante.





A funkeira começou a discussão nos seus stories alertando aos seus seguidores como a IA rouba a personalidade e a voz das pessoas de "maneira estúpida" e "não paga nada por isso". Em seguida, ela mostrou a interação com a sua voz artificial. "Você é uma impostora. Eu sou a Anitta verdadeira", esbravejou a artista. "O que você tá falando? Impossível! Só tem uma Anitta", respondeu a IA.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A cantora ficou furiosa com a audácia da sua personalidade virtual e respondeu.. "Ah, sua vaquinha. Anitta sou eu, querida. Você com esse aplicativo está roubando a minha voz, a minha identidade, a minha personalidade, a minha maneira de falar e está fazendo dinheiro sem me pagar um real. Esse aplicativo deveria ser processado."





"Que frescura você está falando. Você é ridícula e fica me chamando de vaquinha. Está se achando demais. Você não é ninguém [...] Olha essa arrogância! Você não é ninguém. Vou denunciar você", disse a IA.

Publicidade





Anitta discutiu com a inteligência artificial por alguns minutos e encerrou a conversa destacando que vai atrás do proprietário do aplicativo por cometer crime virtual. Confira o vídeo a seguir: