Filha discute com a mãe, tenta agredi-la, mas acaba dando garrafada na cabeça do irmão em Apucarana

Uma confusão familiar em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, terminou com um jovem ferido na noite deste domingo (16), após uma discussão entre mãe e filha.





De acordo com o relato do caseiro da residência à Polícia Militar, o motivo do desentendimento foi considerado fútil. Durante a briga, a filha arremessou uma garrafa na direção da mãe, mas acabou acertando a cabeça de seu irmão, causando um pequeno corte.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, que se queixava de tontura, sendo encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para passar pelo médico.





Nenhum dos envolvidos manifestou desejo de registrar ocorrência, e todos foram orientados pela equipe policial. A situação foi tratada como um desentendimento familiar, sem maiores consequências.