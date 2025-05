Homem é preso por falsidade ideológica em Londrina após fingir ser policial militar

Um homem foi preso na tarde do último sábado (15), em Londrina, no Norte do Paraná, acusado de falsidade ideológica.





A prisão ocorreu após denúncias de que o suspeito, frequentemente, se passava por policial militar, enganando as pessoas ao se identificar como um agente.

Diversas testemunhas relataram que o homem agia de má-fé e até se envolveu em uma briga no dia anterior, sexta-feira (14), no Centro de Londrina, onde teria agredido um cliente e, durante o ocorrido, se apresentado como policial militar, portando uma arma de fogo.





A equipe policial, após receber novas informações, localizou o suspeito por volta do meio-dia em um posto de combustíveis, no cruzamento da avenida Rio Branco com a avenida Tiradentes.

