Filho que esquartejou próprio pai em São Mateus do Sul é denunciado pelo MP

O MPPR (Ministério Público do Paraná) apresentou denúncia criminal contra um rapaz, de 18 anos, que matou o próprio pai e ocultou seu corpo, em São Mateus do Sul (sudeste). O crime ocorreu no último dia 10 de maio, após um desentendimento que levou o filho a atacar seu pai, esfaqueando-o pelas costas e desferindo diversos golpes em sua cabeça.





O rapaz, após o assassinato, teria esquartejado e escondido o corpo no quintal de sua própria casa e embaixo de uma ponte no Rio Iguaçu, às margens da BR-476.

A denúncia classifica o crime com as características de "crueldade" e "impossibilidade de defesa da vítima". Soma-se, a "destruição, ocultação do cadáver e fraude", esse último pelo fato do filho ter queimado as roupas e objetos usados na execução. O jovem também furtou, limpou e tentou ocultar os rastros do crime - fato incluído no processo.