Macedão é afastado de jornalístico do SBT após vexame na audiência

O apresentador Felipe Macedo - que deixou Londrina para comandar o Tá na Hora, do SBT, em São Paulo - foi afastado do comando do policialesco após bater recorde negativo de audiência em sua estreia, na segunda-feira (9).





A informação foi antecipada pelo Portal TV Pop na tarde desta terça-feira (10) e confirmada com o início do programa, que foi apresentado apenas por Dani Brandi.

Conforme o Portal Bonde noticiou, o jornalista que se tornou ícone em Londrina com os seus bordões e carisma não foi bem aceito pelo público paulistano, que estranhou a sua "excentricidade".





Mesmo sem Macedão, o Tá na Hora bateu novo recorde negativo de audiência nesta terça-feira.

De acordo com os dados prévios do Kantar Ibope Media, o Tá na Hora marcou apenas 2,1 pontos na Grande São Paulo, com pico de 3, ficando novamente atrás da Globo (20,8), Record (8,4) e Band (2,9). Apesar de uma leve retração no número de televisores ligados em todas as emissoras na comparação com a segunda-feira, o desempenho do programa ainda é considerado insatisfatório para os padrões da emissora.





Antes do apresentador de Londrina estrear na emissora dos Abravanel, o Tá na Hora registrava médias em torno de 3 pontos. Na edição de segunda, com Macedão à frente da atração, o programa teve seu pior desempenho do ano até então, com 2,3 pontos, o equivalente a cerca de 168 mil lares e mais de 470 mil pessoas.





A direção do SBT ainda não comentou oficialmente o afastamento, mas mudanças no formato do telejornal não estão descartadas.