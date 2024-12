FILO apresenta nesta quinta leitura dramática de obra holandesa sobre xenofobia e extremismo

O trabalho é resultado de uma residência artística realizada como parte da programação do FILO, pelo projeto Internacionalização de Dramaturgias, ação do Núcleo de Festivais Internacionais de Artes Cênicas do Brasil.

Ao se deparar com um texto ágil, incisivo e contundente, o público que for conferir a leitura dramática de “A Nação” será transportado a um bairro multicultural de Haia – e que poderia ser qualquer um do Brasil -, onde se dá o desaparecimento de uma criança negra mulçumana após uma abordagem policial suspeita.

Seis atores de Londrina farão a leitura dramática de “A Nação”, texto holandês inédito no Brasil de autoria de Eric de Vroedt. A apresentação será nesta quinta-feira (12), às 19h, na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura UEL. O espetáculo faz parte da programação do FILO (Cestival Internacional de Londrina).

Reflexão sobre xenofobias e extremismos

Como assistir a uma série em uma plataforma de streaming, de seis episódios, com cortes rápidos e diálogos potentes, o texto prende a atenção pela contemporaneidade e pelas sutilezas ao abordar temas complexos e dolorosos como xenofobia e extremismos, de forma geral. “O texto traz embates muito interessantes, com sutilezas e detalhes, que nos fazem refletir sobre os argumentos de ambos os lados, indo além da dicotomia. Traz complexidades muito instigantes que nos aprofundam em diversas questões contemporâneas também comuns ao Brasil, como o preconceito contra nordestinos, a homofobia e a misoginia”, destaca Zugno.





“A Nação” é o quinto volume da Coleção Holandesa publicada pela Editora Cobogó, e terá lançamento no FILO, após a apresentação da leitura.

O Projeto de Internacionalização de Dramaturgias, realizado pela Buenos Dias, está em sua terceira edição, agora com foco nos Países Baixos, numa parceria entre a Plataforma BRAC, o Performing Arts Fund NL, o Nederlands Letterenfonds – Dutch Foundation for Literature, o Consulado Geral do Reino dos Países Baixos, o Núcleo dos Festivais Internacionais de Artes Cênicas do Brasil e a Editora Cobogó.





O FILO 2024 é uma realização da Usina Cultural, com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina e Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura). A apresentação da leitura dramática conclui a etapa de dezembro do Festival, que prossegue com nova programação em fevereiro de 2025.

