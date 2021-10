Fim de semana será nublado e com chuva a qualquer hora em Londrina

As chuvas surgem isoladamente e em esporádicas pancadas nesta sexta-feira (8) em Londrina, mas potencializam-se no fim de semana, projeta o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).





As nuvens vão escondendo o sol ao longo do dia, o que afasta o calor, que não deve ultrapassar 24ºC. Pela manhã, as temperaturas foram de 16,1ºC.



A população pode aguardar precipitações volumosas em qualquer horário do sábado (9) e domingo (10), de acordo com a agrometeorologista Heverly Morais.

Até a madrugada de segunda-feira (11), chuviscos ainda podem cair sobre a cidade.





A nebulosidade intensa combinada à instabilidade constante faz com que as máximas não ultrapassem 19ºC neste fim de semana. As mínimas serão de 15ºC.

Mês chuvoso





A seca assombra a região desde 2019 e outubro chegou destoando deste cenário preocupante.





Produtores do campo comemoram as chuvas constantes, que já acumularam 139 milímetros a apenas 8 dias desde o início do mês, que tem 152 mm como média histórica.





Veja a análise de Heverly Morais, que estuda as condições climáticas para a agricultura na região cafeeira do Paraná.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.