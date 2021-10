Chuva deve vir em qualquer período nesta quinta e prolonga-se até segunda

A atuação conjunta de um sistema de baixa pressão entre o Paraguai e Argentina e uma frente fria presente no litoral impulsiona consecutivos dias de chuva em Londrina. Entre a quarta-feira (6) e a manhã desta quinta (7), o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) apurou 12,8 milímetros chuvosos. E a instabilidade deve seguir até segunda-feira (11).





O acumulado pulviométrico está em 138,8 mm nos 7 dias do início de outubro. A agrometeorologista Angela Costa avalia que a cidade atingirá facilmente a média histórica de 152,2 mm, referente ao mês.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Nesta sexta (8), as precipitações podem ser isoladas, mas retornam com força no fim de semana. Como é primavera, Costa não descarta a possibilidade de descargas elétricas e ventos intensos. São fenômenos que, segundo ela, não são previstos com grande antecedência.

Continua depois da publicidade





Leia também: Ondas de calor e tempestades podem marcar primavera em Londrina





O sol só deve dar as caras na terça-feira (12), mas deve ser inibido novamente, já que as chuvas seguem esperadas para a próxima semana.



Continua depois da publicidade





Redução térmica





Graças à aproximação deste novo sistema instável, os termômetros chegaram a marcar 31ºC durante a tarde desta quarta-feira (6). No entanto, o calor não é previsto para os próximos dias.







O amanhecer desta quinta (7) foi de 18,3ºC, temperatura que não cresce muito ao longo do dia, estabilizando-se em 24ºC. As máximas serão de 27ºC nesta sexta (9), mas já decaem até cerca de 18ºC e 22ºC nas datas seguintes. Os dados são do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.