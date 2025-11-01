Fique atento às principais obrigações fiscais de novembro

Novembro chegou e, com ele, uma série de obrigações fiscais para empresas, contadores e contribuintes individuais. O calendário reúne desde tributos estaduais, como ICMS e ICMS-ST, até tributos federais, incluindo IR, PIS, Cofins e contribuições previdenciárias. Observar os prazos é fundamental para evitar multas e complicações com o fisco.
CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES - NOVEMBRO DE 2025
Dia 3
- ICMS – Diferencial de Alíquotas
- ICMS Antecipação – Aquisições interestaduais de bens importados (alíquota de 4%)
- ICMS ST – Artefatos de uso doméstico, artigos de papelaria, materiais de limpeza, produtos alimentícios e produtos diversos
- IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte
- IOF
Dia 5
- ICMS ST – Serviço de Transporte
- ICMS – Café em grão
- ICMS – Estabelecimentos fabricantes
- IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte
- IOF
Dia 6
- Salários
- Dia 9
- GIA-ST – Bebidas frias e sorvetes
Dia 10
- ICMS – Energia elétrica (empresa geradora ou distribuidora)
- ICMS ST – Aparelhos celulares, autopeças, bebidas (frias e quentes), cigarros e derivados, cosméticos, ferramentas, lâminas e isqueiros, lâmpadas, máquinas e aparelhos elétricos, materiais de construção e elétricos, pilhas e baterias, pneumáticos, produtos eletrônicos e farmacêuticos, rações pet, sorvetes e tintas/vernizes
- GIA-ST – Diferencial de alíquotas (EC 87/2015) e produtos diversos
- ICMS – Comunicação (internet e via satélite) e transporte aéreo
- ICMS ST – Combustíveis e lubrificantes
- IPI – Cigarros
Dia 12
- ICMS – Normal, FECOP, apuração centralizada, diferencial de alíquotas, distribuidoras de energia elétrica
- ICMS ST – Vendas porta a porta
Dia 14
- EFD – Contribuições
- CIDE – Combustíveis e remessa ao exterior
- PIS/COFINS – Retenção em aquisições de autopeças
Dia 17
- EFD-Reinf
- eSocial – Eventos periódicos
- ICMS – Café cru em grão, diferencial de alíquotas (EC 87/2015) e FECOP
Dia 19
- COFINS – Instituições financeiras
- INSS – DARF previdenciário
- PIS – Instituições financeiras
- IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte
- FGTS
Dia 20
- Escrituração Fiscal Digital (EFD)
- DIRBI – Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades
- DAS – Simples Nacional
- DAS-MEI – Microempreendedor Individual
- IRPJ/CSLL/PIS/COFINS – Regime especial de pagamento unificado
- PGDAS-D – Simples Nacional (declaratório)
Dia 25
- COFINS – Faturamento
- IPI – Produtos em geral
- PIS – Faturamento/folha de pagamento
- ICMS – Café cru em grão e distribuidoras de energia elétrica
Dia 28
- DeSTDA – Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquotas e Antecipação
- CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
- DIF – Cigarros
- ICMS – Parcelamento e transporte aéreo
- IRPF – Alienação de bens e direitos, Carnê-Leão e operações em bolsa
- IRPJ – Lucro real/presumido e Simples Nacional (ganho de capital)
- Parcelamentos diversos (Refis, PRT, PERT, PAES, PAEX, Simples Nacional, MEI e outros)
- DCTFWeb – Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários