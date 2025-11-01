Fique atento às principais obrigações fiscais de novembro

Novembro chegou e, com ele, uma série de obrigações fiscais para empresas, contadores e contribuintes individuais. O calendário reúne desde tributos estaduais, como ICMS e ICMS-ST, até tributos federais, incluindo IR, PIS, Cofins e contribuições previdenciárias. Observar os prazos é fundamental para evitar multas e complicações com o fisco.







CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES - NOVEMBRO DE 2025

Dia 3

ICMS – Diferencial de Alíquotas

ICMS Antecipação – Aquisições interestaduais de bens importados (alíquota de 4%)

ICMS ST – Artefatos de uso doméstico, artigos de papelaria, materiais de limpeza, produtos alimentícios e produtos diversos

IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte

IOF

Dia 5

ICMS ST – Serviço de Transporte

ICMS – Café em grão

ICMS – Estabelecimentos fabricantes

IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte

IOF

Dia 6

Salários

Dia 9

GIA-ST – Bebidas frias e sorvetes

Dia 10

ICMS – Energia elétrica (empresa geradora ou distribuidora)

ICMS ST – Aparelhos celulares, autopeças, bebidas (frias e quentes), cigarros e derivados, cosméticos, ferramentas, lâminas e isqueiros, lâmpadas, máquinas e aparelhos elétricos, materiais de construção e elétricos, pilhas e baterias, pneumáticos, produtos eletrônicos e farmacêuticos, rações pet, sorvetes e tintas/vernizes

GIA-ST – Diferencial de alíquotas (EC 87/2015) e produtos diversos

ICMS – Comunicação (internet e via satélite) e transporte aéreo

ICMS ST – Combustíveis e lubrificantes

IPI – Cigarros

Dia 12

ICMS – Normal, FECOP, apuração centralizada, diferencial de alíquotas, distribuidoras de energia elétrica

ICMS ST – Vendas porta a porta

Dia 14

EFD – Contribuições

CIDE – Combustíveis e remessa ao exterior

PIS/COFINS – Retenção em aquisições de autopeças

Dia 17

EFD-Reinf

eSocial – Eventos periódicos

ICMS – Café cru em grão, diferencial de alíquotas (EC 87/2015) e FECOP

Dia 19

COFINS – Instituições financeiras

INSS – DARF previdenciário

PIS – Instituições financeiras

IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte

FGTS

Dia 20

Escrituração Fiscal Digital (EFD)

DIRBI – Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades

DAS – Simples Nacional

DAS-MEI – Microempreendedor Individual

IRPJ/CSLL/PIS/COFINS – Regime especial de pagamento unificado

PGDAS-D – Simples Nacional (declaratório)

Dia 25

COFINS – Faturamento

IPI – Produtos em geral

PIS – Faturamento/folha de pagamento

ICMS – Café cru em grão e distribuidoras de energia elétrica

Dia 28