Confira as datas

Fique atento às principais obrigações fiscais de novembro

Redação Bonde
01 nov 2025 às 10:16

Joédson Alves/Agência Brasil
Novembro chegou e, com ele, uma série de obrigações fiscais para empresas, contadores e contribuintes individuais. O calendário reúne desde tributos estaduais, como ICMS e ICMS-ST, até tributos federais, incluindo IR, PIS, Cofins e contribuições previdenciárias. Observar os prazos é fundamental para evitar multas e complicações com o fisco.


CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES - NOVEMBRO DE 2025

Dia 3

  • ICMS – Diferencial de Alíquotas
  • ICMS Antecipação – Aquisições interestaduais de bens importados (alíquota de 4%)
  • ICMS ST – Artefatos de uso doméstico, artigos de papelaria, materiais de limpeza, produtos alimentícios e produtos diversos
  • IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte
  • IOF

Dia 5

  • ICMS ST – Serviço de Transporte
  • ICMS – Café em grão
  • ICMS – Estabelecimentos fabricantes
  • IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte
  • IOF

Dia 6

  • Salários
  • Dia 9
  • GIA-ST – Bebidas frias e sorvetes

Dia 10

  • ICMS – Energia elétrica (empresa geradora ou distribuidora)
  • ICMS ST – Aparelhos celulares, autopeças, bebidas (frias e quentes), cigarros e derivados, cosméticos, ferramentas, lâminas e isqueiros, lâmpadas, máquinas e aparelhos elétricos, materiais de construção e elétricos, pilhas e baterias, pneumáticos, produtos eletrônicos e farmacêuticos, rações pet, sorvetes e tintas/vernizes
  • GIA-ST – Diferencial de alíquotas (EC 87/2015) e produtos diversos
  • ICMS – Comunicação (internet e via satélite) e transporte aéreo
  • ICMS ST – Combustíveis e lubrificantes
  • IPI – Cigarros

Dia 12

  • ICMS – Normal, FECOP, apuração centralizada, diferencial de alíquotas, distribuidoras de energia elétrica
  • ICMS ST – Vendas porta a porta

Dia 14

  • EFD – Contribuições
  • CIDE – Combustíveis e remessa ao exterior
  • PIS/COFINS – Retenção em aquisições de autopeças

Dia 17

  • EFD-Reinf
  • eSocial – Eventos periódicos
  • ICMS – Café cru em grão, diferencial de alíquotas (EC 87/2015) e FECOP

Dia 19

  • COFINS – Instituições financeiras
  • INSS – DARF previdenciário
  • PIS – Instituições financeiras
  • IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte
  • FGTS

Dia 20

  • Escrituração Fiscal Digital (EFD)
  • DIRBI – Declaração de Incentivos, Renúncias, Benefícios e Imunidades
  • DAS – Simples Nacional
  • DAS-MEI – Microempreendedor Individual
  • IRPJ/CSLL/PIS/COFINS – Regime especial de pagamento unificado
  • PGDAS-D – Simples Nacional (declaratório)

Dia 25

  • COFINS – Faturamento
  • IPI – Produtos em geral
  • PIS – Faturamento/folha de pagamento
  • ICMS – Café cru em grão e distribuidoras de energia elétrica

Dia 28

  • DeSTDA – Declaração de Substituição Tributária, Diferencial de Alíquotas e Antecipação
  • CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
  • DIF – Cigarros
  • ICMS – Parcelamento e transporte aéreo
  • IRPF – Alienação de bens e direitos, Carnê-Leão e operações em bolsa
  • IRPJ – Lucro real/presumido e Simples Nacional (ganho de capital)
  • Parcelamentos diversos (Refis, PRT, PERT, PAES, PAEX, Simples Nacional, MEI e outros)
  • DCTFWeb – Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários

