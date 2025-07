Foragido por estupro de vulnerável é localizado e preso em Arapongas

Um homem com mandados de prisão em aberto por estupro de vulnerável e trafico de drogas foi preso na noite de sexta-feira (25) em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) após ser localizado por equipes da PM (Polícia Militar).





De acordo com o boletim policial, a abordagem foi motivada por informações repassadas pela agência de inteligência da polícia, que indicaram a presença de um foragido da justiça em uma residência no bairro Araucária.



No local, uma mulher atendeu a equipe da PM e autorizou a entrada dos policiais, informando que seu namorado estava dormindo no quarto. O homem foi localizado e abordado sem resistência. Durante revista pessoal e busca na residência, nada de ilícito foi encontrado.





Diante da situação, o homem foi conduzido à Casa de Custódia de Arapongas.





