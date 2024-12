Forças de segurança elaboram plano para garantir réveillon do litoral do Paraná

As forças de segurança pública do Paraná estão mobilizadas em prol da segurança da população durante as celebrações de Réveillon. A Sesp (Secretaria da Segurança Pública do Paraná) coordenou um planejamento integrado envolvendo PM (Polícia Militar), Corpo de Bombeiros, PCPR (Polícia Civil), PCP (Polícia Científica) e PPPR (Polícia Penal), cada uma desempenhando papel específico dentro da estratégia do Verão Maior Paraná.

A PM intensificará o policiamento ostensivo, com patrulhamento terrestre, aquático e aéreo. As ações contarão com módulos móveis, rádio-patrulhas, quadriciclos, UTVs e unidades especializadas, como Rone, Choque, Cirocam, Rotam, Cotamotran, Cavalaria e Corp. O monitoramento aéreo será feito pelo BPMMOA (Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas), com apoio de drones. Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade Publicidade



Chuvas de dezembro impactam na balneabilidade das praias do Paraná O segundo boletim de balneabilidade da temporada de verão 2024/2025, divulgado nesta sexta-feira (27) pelo IAT (Instituto Água e Terra), revelou que as chuvas de dezembro impactaram diretamente na qualidade do mar e das prainhas de água doce do Paraná.

Polícias Civil, Científica e Penal



A PCPR terá uma presença ampliada no litoral, contando com reforços do Cope (Centro de Operações Policiais Especiais) e do NOC (Núcleo de Operações com Cães). Publicidade

O programa PCPR na Comunidade estará ativo nos balneários, oferecendo atendimento, orientações e ações educativas para aproximar a população dos serviços policiais. Além disso, a Delegacia Móvel será posicionada estrategicamente para registrar boletins de ocorrência e esclarecer dúvidas da população, proporcionando um atendimento ágil e eficiente.

As delegacias fixas no litoral também foram preparadas para atender ao aumento da demanda, com plantões organizados e reforço no efetivo, além de uma comunicação intensificada para promover campanhas de conscientização e prevenção. Publicidade



Receita simples trata água de piscinas plásticas e evita desperdício de água Com as temperaturas mais altas no verão, é comum o uso de piscinas nas mais diversas cidades, especialmente no Litoral. O hábito



A Polícia Científica estruturou equipes para atender os municípios de Matinhos, Guaratuba e Pontal do Paraná, com suporte em Paranaguá para as demais cidades litorâneas. Um rabecão ficará disponível 24 horas em Guaratuba para agilizar os atendimentos.

Os exames periciais de natureza criminal serão realizados com prioridade, e os laudos terão conclusão acelerada. Além disso, a PCP participará do Verão Maior Paraná com o Museu Paranaense de Ciências Forenses, apresentando mostras de perícia que aproximam a população das atividades investigativas. Publicidade

A Polícia Penal do Paraná terá um papel crucial na gestão e segurança dos presídios e cadeias públicas no litoral e regiões próximas. Além do monitoramento constante para evitar fugas e manter a ordem nas unidades, a PPPR intensificará o monitoramento de pessoas com tornozeleira eletrônica na região, garantindo o cumprimento das condições impostas pela Justiça.

A PPPR também estará à frente da transferência e transporte seguro de presos, garantindo a logística necessária para aliviar possíveis sobrecargas nas unidades prisionais da região. Equipes especializadas estarão prontas para apoiar operações conjuntas com outras forças de segurança, fortalecendo a integração entre os órgãos.



Verão Maior Paraná