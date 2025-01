Fortes chuvas ainda impactam qualidade da água em balneários do litoral e do interior do Paraná

O terceiro boletim de balneabilidade da temporada de verão 2024/2025, divulgado nesta sexta-feira (3) pelo IAT (Instituto Água e Terra), revelou um cenário bem parecido com o levantamento anterior , de 27 de dezembro.





Ainda impactado pelas chuvas, especialmente no Litoral, o índice de água própria para banho ficou em 70%. Atualmente, segundo o monitoramento, 46 dos 66 pontos analisados, entre cidades da faixa litorânea e prainhas de água doce do interior, estão com bandeira azul, um a menos no comparativo com a semana passada.

No Litoral são 18 os pontos impróprios. Na Ilha do Mel, em Paranaguá, em duas localidades da praia de Encantadas – em frente ao módulo policial e à direita do trapiche.





Nos balneários Shangri-lá, Olho D’Água, Ipanema e Praia de Leste, em Pontal do Paraná; Ipacaray, Solymar, Flórida, Riviera e Flamingo, em Matinhos; em Guaratuba, próximo à Rua Ponta Grossa, e na Ponta da Pita, em Antonina.

Os demais pontos com bandeira vermelha estão concentrados na foz dos rios que cortam a região (10), locais de drenagem das áreas urbanas que nunca são indicados para banhos ou práticas esportivas, como a foz do canal Caiobá, em Matinhos, e a foz do Rio Olho D’Água, em Pontal do Paraná, por isso não integram a contagem final.





Houve, contudo, uma melhora do outro lado do Estado, nas costas Oeste e Norte, que passou a contar com 15 áreas estão com bandeira azul para banho e recreação, duas a mais do que o boletim anterior.

Os pontos próprios estão localizados em Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, Itaipulândia, Missal, Santa Helena, Entre Rios do Oeste, Marechal Cândido Rondon e Primeiro de Maio. A exceção é a prainha de São Miguel do Iguaçu, que foi considerada imprópria pelo IAT.