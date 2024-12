Verão no Paraná: confira destinos imperdíveis para as férias

Na alta temporada, milhares de turistas estão procurando o litoral paranaense em busca de lazer e tranquilidade. Com uma costa rica em diversidade, o Paraná oferece praias que podem ser visitadas em um único dia de carro, sendo uma excelente opção para aproveitar as férias durante o período festivo e a estação mais quente do ano.





Além de Curitiba e das famosas Cataratas do Iguaçu, o estado reúne também diversos outros atrativos históricos e naturais, com cidades repletas de história e um litoral encantador. De praias quase sem ondas a ilhas repletas de cultura e atrações turísticas, não faltam opções para quem deseja viver experiências memoráveis à beira-mar. Confira a lista das praias abaixo.

REFÚFIOS PRAIANOS





GUARATUBA

Praia Central





Com infraestrutura completa, a Praia Central se destaca pelas ondas moderadas, ideal para quem procura tranquilidade. O Morro do Cristo, que enriquece a paisagem, é uma atração imperdível e agrada toda a família.

ILHA DO MEL





Com cerca de 30 praias, a Ilha do Mel é considerada um dos destinos mais bonitos do Brasil. Entre os destaques, está a Praia Encantada, conhecida pelas ótimas opções de hospedagem e restaurantes de gastronomia local. Passeios de barcos e paisagens inesquecíveis enriquecem a experiência. Não deixe de visitar o Farol das Conchas e a Gruta das Encantadas, que combinam história e beleza natural, proporcionando momentos únicos aos visitantes.

MATINHOS





Praia Mansa

Com mar calmo que parece uma piscina, a Praia Mansa é um destino ideal para famílias com crianças. Além disso, oferece infraestrutura de qualidade para quem busca admirar o mar e as paisagens com tranquilidade.





PONTAL DO PARANÁ

Praia de Leste





A Praia de Leste possui uma das mais extensas faixas de areia do litoral paranaense. Localizada ao norte, é menos movimentada que as praias mais “badaladas”, mas ainda assim conta com opções de lazer, gastronomia e compras, incluindo um centrinho próximo ao mar, com comércio variado e restaurantes.

CIDADES HISTÓRICAS





ANTONINA





Com suas ruas de pedras e ruínas do século 19, Antonina oferece uma verdadeira viagem no tempo. A cidade também se destaca pelos festivais tradicionais, mercados locais e vistas impressionantes da baía.





MORRETES





Famosa pelo barreado, prato típico do Paraná, a cidade reúne restaurantes tradicionais, hospedagens no estilo colonial e paisagens deslumbrantes. O trajeto pela Serra da Graciosa, repleto de vistas espetaculares, é uma excelente escolha para quem visita Morretes.





COLÔNIA WITMARSUM





Considerada um pedacinho da Alemanha no Paraná, a Colônia Witmarsum foi fundada em 1950 e destaca-se pela grande quantidade de restaurantes típicos e pela produção gastronômica local. Localizada a pouco mais de 1 hora de Curitiba, tornou-se uma das referências na produção de queijos e cervejas artesanais, por meio da Cooperativa Witmarsum. Além de explorar a história da imigração alemã, os visitantes podem conhecer um pouco mais sobre a geologia do Paraná e do mundo nas “Estrias Glaciais”, um sítio geológico gratuito que preserva vestígios da Era Glacial, datados de mais de 300 milhões de anos. Outras atrações incluem fazendas, cafés coloniais e hospedagens temáticas que remetem à cultura alemã.