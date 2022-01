Frente fria deve trazer chuva para Londrina nesta quarta-feira

Uma frente fria avança pelo litoral do Paraná e anima as expectativas do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) para a ocorrência de chuvas em Londrina nesta quarta-feira (5).

Pela madrugada, foram registrados 8,2 milímetros de chuva na cidade, de acordo com medição da estação meteorológica do IDR.

O índice foi acrescido ao acumulado de 11,8 mm referente a janeiro, que ainda está longe de alcançar a média histórica de 124 deste mês, que é um dos mais chuvosos do ano, conforme a agrometeorologista Angela Costa.





As precipitações podem chegar em qualquer período do dia, sobretudo pela tarde. Com a chegada do novo sistema, Costa não desconsidera possíveis temporais.





A previsão de chuva segue para esta quarta (5) e quinta-feira (6). Com a partida da frente fria em direção ao sudeste brasileiro, espera-se que as nuvens comecem a se dissipar e abram espaço para o sol brilhar novamente sob a 'pequena Londres'.

O astro-rei deve surgir entre nuvens durante a sexta-feira (7).





Temperaturas





Ao que parece, a instabilidade não terá potencial para aliviar o calor. Máximas previstas para esta quarta (5) e quinta-feira (6) estão entre 30 e 31ºC.





Mínimas nesta manhã foram de 21ºC e devem repetir o marco na quinta.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.