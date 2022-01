Frente fria pode trazer chuva volumosa em Londrina na quarta-feira

As chances de chuva seguem em Londrina durante a semana após as festividades de reveillón. Elas são acentuadas por uma frente fria prevista para visitar a região na quarta-feira (5), conforme a agrometeorologista Heverly Morais, do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná).





Para as primeiras segunda (3) e terça-feira (4) de 2022, são esperadas pancadas de chuva isoladas. O calor deve permanecer com mínimas de 21ºC e potenciais máximas variando entre 31ºC e 32ºC.

O ingresso do novo sistema faz a pesquisadora considerar o risco de ventos fortes e grande volume chuvoso em curto período de tempo, eventos não raros no verão.

O granizo é outro fenômeno que pode ser observado em algumas áreas da cidade. Tais cristais de gelo são formados com o choque térmico ocorrido pelo encontro da frente fria com a atmosfera quente, explica Morais.





*Sob suprvisão de Luís Fernando Wiltemburg