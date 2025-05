Furto de fiação e vandalismo deixam sem água distrito de São Luís, em Londrina

Um furto de fiação elétrica e atos de vandalismo nas unidades de produção de água comprometeram o fornecimento no distrito de São Luís, em Londrina, neste sábado (3). Segundo a Sanepar, todas as regiões do distrito foram afetadas pela interrupção no abastecimento.





A previsão da companhia é de que o sistema seja restabelecido até as 16h deste domingo (4). O fornecimento de água deve retornar de forma gradual, com normalização completa prevista para as 22h.





Enquanto o serviço não é regularizado, a Sanepar orienta a população a priorizar o uso da água tratada para alimentação e higiene, evitando desperdícios e adiando tarefas que exijam grande consumo.





A companhia também reforça que imóveis com caixa-d’água de pelo menos 500 litros — conforme recomenda a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) — devem manter o fornecimento por até 24 horas. Apenas moradores sem reservatório devem ser afetados diretamente pela interrupção.