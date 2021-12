Motorista foge após atropelar e matar criança em Arapongas

Uma garota de 12 anos morreu perto das 22h30 deste sábado (18) depois de ser atropelada por um carro em Arapongas, no Norte do Paraná. O acidente aconteceu na rua Tico-Tico, uma área residencial da cidade. Ela estava com o pai quando foi surpreendida pelo veículo.

O motorista não parou para ajudar e fugiu. Até o momento, ele não foi localizado e segue foragido das forças de segurança. Socorristas do Samu tentaram reanimar a vítima por aproximadamente 40 minutos, mas ela morreu no local.

O pai dela também ficou ferido e foi encaminhado em estado grave para o Honpar (Hospital Norte Paranaense), que fica no mesmo município. A criança será sepultada na tarde deste domingo no cemitério municipal de Arapongas.