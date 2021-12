Gestão Belinati tem aprovação recorde em Londrina, aponta pesquisa

Ao final do primeiro ano do segundo mandato, o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), chega a 65% de aprovação, segundo pesquisa feita pelo Instituto Multicultural/FOLHA/Paiquerê 91,7 divulgada nesta sexta-feira (17).

No último levantamento feito em abril de 2021 e primeira após a reeleição, a atual administração municipal aparecia com 63,5% de aprovação. O índice atual é o maior da série histórica do levantamento que teve início nos 100 dias de governo no primeiro mandato, em abril de 2017.

Entre os entrevistados, 26% dizem que não aprovam a gestão Belinati e 9% não souberam opinar. O índice de confiança na atual gestão também chegou ao patamar recorde, com 71,5%.





Por outro lado, 20% dizem que não confiam no prefeito e 8,5% não responderam. A nota média dada para o prefeito na última pesquisa foi 6,8.







