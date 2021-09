Após manifestações pró e contra Bolsonaro, Belinati afirma que os dois grupos estão errados

No dia seguinte após feriado da Independência em Londrina, o prefeito Marcelo Belinati (PP) foi questionado sobre os protestos que ganharam as principais ruas da cidade no dia 7 de setembro. O prefeito não apareceu publicamente neste feriado nem nas manifestações e tampouco no hasteamento da bandeira no Centro Cívico, evento alusivo à data no qual foi representado pelo vice-prefeito João Mendonça (PP) e por secretários do primeiro escalão. Entretanto, em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (8), o chefe do Executivo municipal classificou de 'legítima' a manifestação, mas pregou o uso de máscaras e álcool em gel, em referência à pandemia, que ainda não acabou.