Governo do Paraná divulga telefones de contato para familiares das vítimas da BR-376

O Governo do Paraná divulgou nesta terça-feira (29) dois telefones de atendimento para familiares das vítimas do deslizamento de terra na BR-376, em Guaratuba. Os contatos são 0800-282-8082 (Centro Integrado de Comando e Controle) e (41) 3361-7242 (Polícia Científica).





Essa divulgação atende o protocolo DVI (Manual de Identificação de Vítimas) da Interpol. Nesse momento, a Polícia Científica busca informações sobre desaparecidos que podem estar envolvidos no incidente. Uma vítima já foi confirmada.

Publicidade





O trabalho de resgate e de liberação das pistas é de longo prazo. Policiais militares, bombeiros e equipes da Defesa Civil do Paraná já iniciaram o atendimento no local, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e a concessionária Arteris Litoral Sul. Estão sendo utilizados cães de resgate e aeronaves para identificar o tamanho do deslizamento.





O governador Carlos Massa Ratinho Junior determinou, na manhã desta terça-feira (29), a criação de um gabinete de crise para concentrar a tomada de decisões e atendimento às vítimas dos deslizamentos de terra na BR-376 e nas demais rodovias do Paraná. Esse gabinete de crise vai manter a população informada diariamente sobre a situação.