Deslizamento de terra no Paraná arrasta carros e deixa um morto; dezenas estão desaparecidos

O acidente, que aconteceu no KM 669 da rodovia, arrastou, pelo menos, 15 carros de passeio e seis carretas. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), uma pessoa foi encontrada morta e dezenas ainda estão desaparecidas.





Até o momento, policiais militares, bombeiros e equipes da Defesa Civil do Paraná estão trabalhando em conjunto com a PRF e a concessionária Arteris Litoral Sul, empresa responsável pelo trecho do deslizamento. Além disso, há bombeiros de Santa Catarina no local para auxiliar as forças estaduais e federais.

Cerca de 200 metros de ambas as pistas do KM 669 da BR-376 foram atingidos e, até o momento, a ligação entre o Paraná e Santa Catarina pela via está interditada, sem previsão de liberação.





Os bloqueios ocorrem na praça de pedágio de São José dos Pinhais, KM 635 da BR-376, na unidade operacional da PRF em Tijucas do Sul (KM 662) e na praça de pedágio de Garuva, no KM 1,3 da BR-101/SC. A rota alternativa indicada para ligação entre os dois estados é via BR-470 e BR-116.

A Polícia Rodoviária Estadual informou que a Estrada da Graciosa (PR-410) também está interditada neste momento. Também está bloqueado o acesso ao Litoral pela BR-277 por conta de outro deslizamento.

O Governo do Paraná divulgou dois telefones de atendimento para familiares das vítimas do deslizamento. Os contatos são 0800-282-8082 (Centro Integrado de Comando e Controle) e (41) 3361-7242 (Polícia Científica).



PREFEITO DE GUARATUBA ESCAPA POR POUCO





O prefeito de Guaratuba (PR), Roberto Justus (União), estava passando pela rodovia no momento em que o deslizamento aconteceu. "Foi uma coisa horrorosa. A montanha veio abaixo. Nós só estamos vivos por um livramento de Deus", afirmou Justos em um vídeo publicado nas redes sociais.

