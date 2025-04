Governo permite aumento de passagens de ônibus intermunicipais do Paraná a partir de quinta

O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) do Paraná informa que o preço das passagens de ônibus das linhas intermunicipais será reajustado a partir das zero hora desta quinta-feira (1º). O reajuste anual está previsto no Regulamento de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, aprovado pelo Decreto Estadual 1821/2025, tendo sido formalmente requerido pela Federação das Transportadoras, analisado e homologado pela Agepar (Agência Reguladora do Paraná), conforme Resolução 012/2025.





As linhas rodoviárias terão um aumento médio de 6,53% e as linhas metropolitanas 6,44%. O reajuste, entretanto, não afeta as linhas intermunicipais da RMC (Região Metropolitana de Curitiba), administradas pela Amep (Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná).

O DER é o órgão público estadual responsável pela organização, gestão e fiscalização do sistema de transportes comerciais intermunicipal de passageiros do Paraná, que atualmente conta com 95 linhas metropolitanas e 295 linhas rodoviárias em atividade.





