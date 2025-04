Cão da PRE acha 8,1kg de haxixe que viria para Londrina

Uma operação da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) na noite desta segunda-feira (28) terminou com a apreensão de mais de 8 quilos de haxixe na PR-986, em Rolândia. A droga tinha como destino o município de Londrina.





Durante a Operação de Combate ao Crime nas Rodovias, em frente ao posto rodoviário de Rolândia, os policiais rodoviários do canil deram ordem de parada a ônibus que saiu Toledo e tinha como destino Londrina.

No setor de passageiros, o cão Airon indicou a presença de entorpecentes entre as pernas de um homem de 24 anos, morador de Minas Gerais. Após as buscas, foram encontrados quatro pacotes de drogas presos nas pernas do passageiro, totalizando 8,1 quilos de haxixe.





De acordo com o relato do homem, ele teria pego a droga em Assis Cheteaubriand (Oeste) e deixaria em Londrina. Ele foi preso e encaminhado à delegacia.